Veja os pendurados do Botafogo para o clássico com o Vasco

O Glorioso conta com seis jogadores com dois cartões amarelos. Em compensação, não tem desfalque por suspensão

O Botafogo está repleto de jogadores pendurados para o clássico com o Vasco, nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. Ao todo, são sete atletas, que precisam tomar cuidado para não desfalcar o Glorioso contra o Vitória, domingo (9), no Barradão.

Dos sete pendurados, quatro serão titulares contra o Vasco: Vitinho, Alex Telles, Danilo e Santi Rodríguez. Os outros estarão no banco de reservas, como Marçal, Mateo Ponte e Artur. Em compensação, o Botafogo não tem desfalques por suspensão, mas isso não quer dizer que Davide Ancelotti tem o elenco completo.

O departamento médico do Botafogo está lotado e conta com o mesmo número de jogadores pendurados, sete ao todo: Bastos, Nathan Fernandes, Neto, Álvaro Montoro, Kaio Pantaleão, Matheus Martins e Jordan Barrera.

O Botafogo é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, seis a mais que o Vasco, que ocupa a nona posição.