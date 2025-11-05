Utrecht x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Podendo se aproximar dos líderes da Liga Europa, time português vai à Holanda para enfrentar o penúltimo colocado da fase de Liga / Crédito: Jogada 10

Vivendo uma boa temporada, o Porto visita o Utrecht nesta quinta-feira (6/11), no estádio Galgenwaard, pela abertura da quarta rodada da Liga Europa. A bola rola às 14h45 (de Brasília), com os Dragões podendo saltar na tabela caso saiam vitoriosos. O time mandante, por sua vez, quer marcar seu primeiro gol na competição – ainda sequer pontuou. Dessa forma, vejamos informações sobre os rivais neste duelo pela segunda principal copa da Europa. LEIA MAIS: Qarabag surpreende e segura empate com o Chelsea na Champions

Como chega o Utrecht Com três derrotas em três jogos e ainda por marcar seu primeiro gol na Liga Europa. É assim que chega o Utrecht, quarto colocado da última edição do Holandês e atual sexto. Dessa forma, surge em penúltimo (35º) na fase de Liga em sua primeira participação em competições europeias desde 2010/11. Ron Jans, técnico do Utrecht, ainda tem desfalques para lidar. Afinal, Verterlund, van der Hoorn e Jensen estão fora de ação por lesão. Já Ohio, Jenner e Demircan estão inativos. Um jogador conhecido do público geral é o centroavante Haller, ex-Borussia Dortmund e que passou por um câncer testicular. No entanto, aos 31 anos, não encontrou as redes ainda nesta temporada, passando em branco em 14 jogos (18, se contarmos os quatro pela seleção da Costa do Marfim). Como chega o Porto

Em 15º lugar, o Porto quer seguir mostrando serviço para melhorar na tabela de classificação. O time, que vem com duas vitórias e uma derrota no torneio, tem seis pontos e pode dar um grande salto em caso de vitória na Holanda. Atualmente, os Dragões vêm de duas vitórias seguidas e ostentam a marca de apenas uma derrota na temporada. Foi exatamente no último jogo da Liga Europa, por 2 a 0, para o Nottingham Forest. Na Liga Portugal, o time de Francesco Farioli, aliás, surge na liderança, com excelente campanha: 93,3% de aproveitamento após dez rodadas. O treinador, no entanto, ainda não pode contar com Luuk de Jong (fora desde agosto) e Nehuén Pérez (ausente desde setembro). Assim, segundo a imprensa europeia, pode dar descanso a Mora e William Gomes, promovendo as entradas de Gabri Veiga e Borja Sainz.