Triunfo sobre o Grêmio pode carimbar vaga do Cruzeiro na Libertadores

Segundo estudo estatístico, Raposa está muito perto de assegurar a classificação pelo menos para a fase preliminar da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro ainda sonha com o título do Brasileirão, já que continua na perseguição de Palmeiras e Flamengo, com diferença de cinco e quatro pontos, respectivamente. Apesar disso, o discurso da Raposa era que o retorno para a Libertadores era a principal meta no torneio e está próximo disso. A última participação no principal torneio de clubes da América do Sul foi há seis anos. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, referência em estatísticas no futebol, o time celeste está muito próximo de garantir uma vaga na fase preliminar da Libertadores. Até porque a probabilidade em terminar o Campeonato Brasileiro dentro do G7 é de 99%.

No atual cenário, a Raposa chega ao duelo contra o Grêmio na terceira posição, e uma vantagem de 12 pontos para o Botafogo, que está em sexto lugar. No caso, o primeiro time fora do G5, que no momento carimba a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Assim, uma vitória sobre o Grêmio, no pior cenário, possibilita pelo menos a manutenção de uma distância considerável para os seus concorrentes. Desta forma, diminuiria o risco de perder a posição e possivelmente a classificação direta na fase de grupos da Libertadores para Mirassol, Bahia, Botafogo ou Fluminense. Cruzeiro indica retomada de bom momento Um resultado positivo sobre o Imortal também consolida a retomada da motivação e de atuações convincentes. Depois de uma sucessão de confrontos em que demonstrou maior dificuldade em suas performances, deu uma esperança de retomada contra o Vitória. Afinal, o Cruzeiro voltou a apresentar as características marcantes da sua melhor fase no Brasileirão. Por sinal, na competição, passa por uma fase invicta de seis jogos.