Técnico do Vasco, Diniz revela que Coutinho quis encerrar a carreira

“As pessoas me olham como se eu fosse um cara fissurado em parte tática. Eu sou fissurado em fazer o melhor para o jogador. Se eu desenvolvo uma coisa na parte tática e as pessoas acham diferente, tenho pouco ouvido para o que está fora e muito ouvido para o que está dentro. Eu desenvolvo uma construção constante, inacabada daquilo que é melhor para os jogadores e com os jogadores”, explicou Diniz, que completou.

Fernando Diniz fez uma revelação bombástica envolvendo o camisa 10 do Vasco , Philippe Coutinho. Na última terça-feira, o treinador participou do 2º Fórum Brasileiro dos treinadores de futebol e afirmou que o meio-campista queria parar de jogar. Para Diniz, isso aconteceu por causa do ambiente hostil no qual o jogador é jogador. O técnico entende que é preciso humanizar ainda mais as relações.

“O que eu persigo a vida inteira é mudar a vida de um John Kennedy, de um Rayan, de gente desse tipo. Do Coutinho, que também precisa de ajuda, porque tem dinheiro, passou por grandes clubes e disputou a Copa do Mundo, mas queria parar de jogar. Agora não quer mais parar. Como foi com o Marcelo, com o Felipe Melo. No fundo todo mundo precisa de ajuda. A gente vive em um meio extremamente violento e castrador”.

Temporada de redenção

Philippe Coutinho vive o seu melhor momento desde que chegou ao Vasco e isso tem relação direta com o técnico Fernando Diniz. O camisa 10 se livrou das lesões que o acompanharam no ano passado e faz da atual temporada a terceira com mais jogos disputados. São 47 jogos, 11 gols e cinco assistências, que colocaram o jogador no radar da Seleção Brasileira.