STJD define data do julgamento do recurso do meia Allan, do Palmeiras

Jovem do Verdão recebeu dois jogos de punição pelo tribunal e já cumpriu um, após expulsão direta contra o Fluminense, em junho

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para segunda-feira (10), às 10h (de Brasília), o julgamento do recurso sobre a punição de Allan, jovem do Palmeiras, após expulsão em partida contra o Fluminense, em junho.

No dia 23 de outubro, Allan foi punido pelo STJD com dois jogos. Ele recebeu cartão vermelho direto no duelo contra o Tricolor, no Maracanã, em junho. Ele já cumpriu a suspensão automática.

Na ocasião, a expulsão ocorreu após revisão do VAR. Inicialmente advertido com cartão amarelo, Allan acabou recebendo vermelho direto ao atingir Samuel Xavier com o cotovelo em uma disputa pelo alto.

“A imagem é clara, deu cotovelada. Ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele fez”, disse o árbitro Ramon Abatti Abel, ao justificar a decisão em campo.

No dia seguinte ao julgamento, o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo para contar com o meia no time contra o Cruzeiro, enquanto aguardava um novo julgamento. Dessa maneira, ficou liberado para atuar contra os mineiros.