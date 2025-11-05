Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

STJD define data do julgamento do recurso do meia Allan, do Palmeiras

Jovem do Verdão recebeu dois jogos de punição pelo tribunal e já cumpriu um, após expulsão direta contra o Fluminense, em junho
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para segunda-feira (10), às 10h (de Brasília), o julgamento do recurso sobre a punição de Allan, jovem do Palmeiras, após expulsão em partida contra o Fluminense, em junho.

No dia 23 de outubro, Allan foi punido pelo STJD com dois jogos. Ele recebeu cartão vermelho direto no duelo contra o Tricolor, no Maracanã, em junho. Ele já cumpriu a suspensão automática.

Na ocasião, a expulsão ocorreu após revisão do VAR. Inicialmente advertido com cartão amarelo, Allan acabou recebendo vermelho direto ao atingir Samuel Xavier com o cotovelo em uma disputa pelo alto.

“A imagem é clara, deu cotovelada. Ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele fez”, disse o árbitro Ramon Abatti Abel, ao justificar a decisão em campo.

No dia seguinte ao julgamento, o Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo para contar com o meia no time contra o Cruzeiro, enquanto aguardava um novo julgamento. Dessa maneira, ficou liberado para atuar contra os mineiros.

Allan também está livre para atuar pelo Palmeiras no clássico contra o Santos, nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque. Assim como contra o Mirassol, no próximo domingo (9), fora de casa. Caso tenha que cumprir mais um jogo de suspensão, ele não enfrentará o Santos, na Vila Belmiro, durante a Data Fifa.

O novo julgamento da joia alviverde ocorrerá no mesmo dia em que o STJD analisará o recurso de Bruno Henrique, do Flamengo, condenado em setembro por ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023.

