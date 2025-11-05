Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Jogo entre dois dos maiores clubes do país agita a 32ª rodada do Brasileirão; partida será na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília) desta quarta
Reta final de Brasileirão chegando e esta quarta-feira (5/11) reserva sete grandes jogos pela 32ª rodada do principal torneio do país. Um deles, o que encerra a noite, é entre São Paulo e Flamengo, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos. O embate coloca frente a frente times vivendo boa fase, visto que o Tricolor vem de duas vitórias consecutivas, entrando de vez na briga por vaga na Libertadores, enquanto o Rubro-Negro luta ponto a ponto pelo título brasileiro contra o Palmeiras. Vejamos, então, como chegam os rivais para este jogão de bola.

A Voz do Esporte transmite, ao vivo, o clássico nacional, a partir de 20h. César Tavares está confirmado na narração. Ao seu lado, outro craque, João Miguel Lotufo nos comentários. Por fim, o repórter atento às movimentações das equipes será Júnior Azevedo.

