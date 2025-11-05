São Paulo volta a atuar como mandante na Vila Belmiro após dois anos

São Paulo volta a atuar como mandante na Vila Belmiro após dois anosÚltima vez que o Tricolor mandou um jogo na casa do alvinegro foi em 2023, contra o Bragantino, e repetirá o feito pela terceira vez na história
O São Paulo entra em campo na noite desta quarta-feira (05) para encarar o Flamengo, às 21h30, em um palco incomum na sua história. Sem poder contar com o Morumbis, o Tricolor mandará o confronto contra o Rubro-Negro e suas duas próximas partidas na Vila Belmiro, casa do Santos.
Será apenas a terceira vez em sua história que o clube mandará um jogo na casa do alvinegro. A primeira vez aconteceu em abril de 1937, válido pelo Paulista do ano anterior. Curiosamente, era um clássico contra o próprio Santos, no qual o Tricolor perdeu por 3 a 1.
Já em 2023, quase 87 anos depois, o São Paulo voltou a atuar na Vila Belmiro. Pelo mesmo motivo de agora, o Tricolor mandou a partida contra o Bragantino, no dia 8 de novembro daquele ano, válida pela 33ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, vitória são-paulina por 1 a 0, com gol de Erison, já nos acréscimos.
Curiosamente, o Massa Bruta será o próximo adversário do Tricolor na Vila Belmiro no domingo (09). Além dos jogos desta semana, o São Paulo voltará a atuar na casa alvinegra no dia 23, contra o Juventude. Ainda resta definir onde será a última partida do clube como mandante na temporada, que pode acontecer na Vila, em Campinas ou até mesmo no Morumbis.
A casa são-paulina está ocupada durante todo o mês de novembro por conta de três shows. Além disso, o estádio passará por uma reforma no gramado, que impossibilita que a equipe atue por lá.