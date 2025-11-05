São Paulo volta a atuar como mandante na Vila Belmiro após dois anos

Última vez que o Tricolor mandou um jogo na casa do alvinegro foi em 2023, contra o Bragantino, e repetirá o feito pela terceira vez na história / Crédito: Jogada 10

O São Paulo entra em campo na noite desta quarta-feira (05) para encarar o Flamengo, às 21h30, em um palco incomum na sua história. Sem poder contar com o Morumbis, o Tricolor mandará o confronto contra o Rubro-Negro e suas duas próximas partidas na Vila Belmiro, casa do Santos. Será apenas a terceira vez em sua história que o clube mandará um jogo na casa do alvinegro. A primeira vez aconteceu em abril de 1937, válido pelo Paulista do ano anterior. Curiosamente, era um clássico contra o próprio Santos, no qual o Tricolor perdeu por 3 a 1.