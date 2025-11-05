Santos quer evitar “tragédia” do rebaixamento para permanecer com Neymar em 2026

Internamente, o clube considera uma “tragédia” uma nova queda para a Série B. O assunto, inclusive, é tratado com incômodo, mesmo que o Peixe esteja a dois pontos da zona de rebaixamento a oito jogos do fim do Brasileirão.

O torcedor do Santos tem vários motivos para querer evitar um novo rebaixamento do clube para a Série B. Além de repetir o feito negativo pela segunda vez na história e das questões financeiras e políticas, a permanência de Neymar também é um tópico que pode pesar em caso de descenso.

No momento, o clube tem um custo mensal de mais de R$ 4 milhões com Neymar. Um rebaixamento deixaria a situação completamente inviável para a realidade da Série B, já que há uma queda na arrecadação.

Além disso, o clube teria que contar com a vontade do craque em disputar a segunda divisão às vésperas da Copa do Mundo. Por conta do desempenho ruim do clube e da sequência de lesões, Neymar ainda não voltou a ser convocado pela Seleção desde que retornou ao Brasil.

No momento, o clube trabalha com otimismo na renovação com o jogador. Neymar tem contrato com o Santos até o final de 2025. Há um projeto para que o craque fique no Peixe até a Copa do Mundo. Além disso, o atleta e sua família possuem projetos em comum com a equipe. O pai de Neymar reformou camarotes na Vila Belmiro e está investindo em reformas no CT Rei Pelé. Já o jogador comprou mansões na cidade e mostra estar adaptado à rotina no litoral paulista.