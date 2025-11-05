Representantes de clube da Premier League observarão Alysson e Kaio Jorge em Grêmio x Cruzeiro

Olheiros do Aston Villa estarão na Arena, nesta quarta-feira (5), para acompanhar Grêmio x Cruzeiro pelo Brasileirão

O bom rendimento dos dois jogadores despertou o interesse dos ingleses, segundo o “ge”. Caso a avaliação seja positiva, a direção do Aston Villa pretende apresentar uma oferta na próxima janela de transferências para contratar a dupla.

Olheiros do Aston Villa, da Inglaterra, estarão na Arena nesta quarta-feira (5) para acompanhar o jogo entre Grêmio x Cruzeiro, pela 32ª rodada do Brasileirão . Eles acompanharão o prélio de um dos camarotes do estádio e observarão dois atacantes em especial: Alysson, jovem do Imortal, e Kaio Jorge, da Raposa.

Aliás, o Grêmio renovou contrato com Alysson, de apenas 19 anos, até 2029 em setembro. O compromisso anterior tinha validade até o fim de 2028. Na atual temporada, a joia do Tricolor marcou dois gols em 26 jogos.

Já Kaio Jorge é o artilheiro do Brasileirão, com 17 gols, e vem recebendo sondagens ao longo da temporada. Dessa maneira, o Cruzeiro não pretende negociar Kaio Jorge – que tem contrato até dezembro de 2029 – por menos de 25 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões).

Grêmio e Cruzeiro jogam nesta quarta-feira às 20h (de Brasília), na Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor soma 39 pontos, na 11ª colocação, a Raposa tem 60, na terceira posição.

