Rangers x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Liga Europa 2025/26

A bola volta a rolar na Liga Europa 2025/26. Nesta quinta-feira (6), Rangers e Roma se enfrentam às 17h (de Brasília), no Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia, pela 4ª rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu.

Como chega o Rangers

O Rangers não faz um bom início de temporada e está distante da briga pela liderança do Campeonato Escocês, com mais de 10 pontos atrás do líder Hearts. Além disso, a situação do time na Liga Europa é ainda pior, com três derrotas em três jogos. Ou seja, a vitória em casa é fundamental para manter o time vivo na busca por uma vaga no mata-mata.

No último compromisso, o Rangers perdeu em casa por 3 a 1 para o Celtic no clássico escocês.

Para o jogo desta quinta-feira, o técnico Danny Röhl não poderá contar com Dujon Sterling, lesionado.