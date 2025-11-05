Qarabag surpreende e segura empate com o Chelsea na Champions

Time do Azerbaijão chega a sete pontos e segue em campanha histórica, enquanto os Blues somam um ponto apesar do gol de Estêvão

O surpreendente Qarabag segurou o empate por 2 a 2 com o Chelsea nesta quarta-feira (5), no Tofiq Bahramov Stadium, em Baku, no Azerbaijão, pela 4ª rodada da fase de liga da Champions. Estêvão, com assistência de Andrey Santos, abriu o placar para o clube londrino, mas os donos da casa buscaram a virada ainda no primeiro tempo com gols de Leandro Andrade e Jankovic, de pênalti. Na segunda etapa, Garnacho saiu do banco e confirmou o empate para os Blues.

Dessa maneira, o Qarabag segue fazendo uma campanha histórica nesta edição da Champions e está na zona de classificação para o mata-mata. Com o resultado, o clube do Azerbaijão chegou a sete pontos em quatro jogos e está na 12ª posição. Contudo, o clube ainda pode perder posições no decorrer desta 4ª rodada.

Por outro lado, o Chelsea é o 10º colocado com os mesmos sete pontos do Qarabag. O time inglês, no entanto, leva vantagem sobre o clube do Azerbaijão no saldo de gols (3 a 1). Mas, assim como os adversários desta quarta-feira, os Blues ainda podem ser ultrapassados por Barcelona e Galatasaray.

O jogo

O Chelsea confirmou o favoritismo e abriu o placar logo aos 15 minutos em uma jogada 100% brasileira. João Pedro começou a jogada, tocou para Andrey Santos, que deu assistência para Estêvão marcar o primeiro gol. No entanto, o time inglês diminuiu o ritmo após balançar a rede e o Qarabag surpreendeu ao virar o jogo com gols de Leandro Andrade e Jankovic, de pênalti.

Na volta do intervalo, o Qarabag não se acomodou com a vitória parcial e pressionou o Chelsea no campo de ataque. Porém, o time inglês acabou sendo fatal no primeiro contra-ataque. Garnacho, que saiu do banco de reservas, finalizou rasteiro para deixar tudo igual no placar aos sete minutos. Os Blues levaram a melhor na parte física e criaram as melhores chances. No entanto, os donos da casa foram valentes e seguraram o empate.