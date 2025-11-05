Pressionado, Botafogo disputa o último clássico de 2025. Veja números!

Glorioso reduz pela metade aproveitamento nos duelos regionais. Vitória sobre o Vasco, porém, pode minimizar o grau de insatisfação com o ano / Crédito: Jogada 10

Com a eliminação nesta edição da Copa do Brasil, o Botafogo encerrará, enfim, nesta quarta-feira (5), contra o Vasco, a sua série de clássicos em 2025. O Glorioso recebe, assim, o Cruz-Maltino, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em encontro válido pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro. E os números não são nada favoráveis ao Mais Tradicional. Afinal, são 11 compromissos com: três vitórias, três empates e quatro derrotas, números que resultam em um aproveitamento de 36,3%. Porém, é hora de minimizar tensões e sofrimentos. Com um interino (Cláudio Leiria), um auxiliar permanente (Cláudio Caçapa) e dois treinadores (Renato Paiva e Davide Ancelotti), o Alvinegro ficou longe da melhor versão na soma destes embates. Venceu, então, apenas o Fluminense por 2 a 1, no Campeonato Carioca, e o Vasco, seu algoz na Copa do Brasil, por 2 a 0, pelo Brasileirão. Nos demais jogos, aliás, amargou placares bem ruins, como nos encontros com o Flamengo.

Se o Botafogo congelasse o tempo… Antes de uma temporada de mãos vazias, o time da Estrela Solitária apresentou resultados mais convincentes nos clássicos. Em 2024, no melhor ano da história, por exemplo, foram seis vitórias, um empate e duas derrotas (as duas no Campeonato Carioca, torneio que o Alvinegro não levou muito a sério durante a era SAF por entender que a temporada só começa em abril). O aproveitamento ficou, então, em 70,3%, com a equipe invicta no Brasileirão. Quase o dobro de 2025 para efeito de comparação. “Cada jogo, avalio muitas coisas. O Vasco joga parecido com o Mirassol, como ideia. Temos que analisar esta partida (contra o Mirassol) e preparar bem. A confiança não pode vir antes da ação”, determinou o técnico Davide Ancelotti. Em busca de vaga na Copa Libertadores de 2026, o Botafogo é o sexto lugar do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. Os sete primeiros colocados se garantem na próxima competição internacional. Vencer o Vasco, portanto, é mais do que imperativo, no Colosso do Subúrbio. Clássicos em 2024 8/2 – Flamengo 1 x 0 Botafogo – Carioca

18/2 – Botafogo 2 x 4 Vasco – Carioca 3/3 – Fluminense 2 x 4 Botafogo – Carioca 28/4 – Flamengo 0 x 2 Botafogo – Brasileiro

12/6 – Botafogo 1 x 0 Fluminense – Brasileiro 29/6 – Vasco 1 x 1 Botafogo – Brasileiro 18/8 – Botafogo 4 x 1 Flamengo – Brasileiro

21/9 – Fluminense 0 x 1 Botafogo – Brasileiro 5/11 – Botafogo 3 x 0 Vasco – Brasileiro Clássicos em 2025 30/1 – Botafogo 2 x 1 Fluminense – Carioca