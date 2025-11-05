Perda de mando e suspensões de Alonso e Cuello preocupam Atlético

Galo e seus dois jogadores são alvos de denúncias em ações na Justiça, que passarão por julgamento na próxima segunda-feira (10) / Crédito: Jogada 10

O Atlético tem chances de perder mandos de campo, além da impossibilidade em escalar o zagueiro Junior Alonso e o atacante Cuello. Afinal, tanto o clube como os jogadores são alvos de denúncias em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira (10). Na verdade, a acusação contra o clube envolve práticas discriminatórias de sua torcida no clássico contra o Cruzeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, os torcedores do Galo proferiram cantos homofóbicos. Trata-se do caso mais grave, pois a violação se encaixa em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Exatamente o 206, por atraso em começar o jogo, 213, e principalmente o 243-G, devido à prática de gestos discriminatórios.

De acordo com relato na súmula da partida escrita pelo árbitro Ramon Abatti Abel, torcedores do Atlético direcionaram os cantos preconceituosos aos jogadores do Cruzeiro ao final da primeira etapa. O documento também sinaliza que o sistema de som da Arena MRV fez um comunicado protocolar. No caso para evitar que não se repetisse a atitude no segundo tempo. Possíveis punições a jogadores do Atlético As transgressões de Cuello e Junior Alonso ocorreram no duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão, no dia 17 de agosto. A denúncia contra o argentino se encaixa no artigo 254, como jogo violento grave. Na oportunidade, ele cometeu uma falta forte em Riquelme, do Tricolor gaúcho. O árbitro apontou um pisão, e a sanção pode alcançar até 12 jogos de suspensão. No mesmo duelo o zagueiro Junior Alonso também recebeu o cartão vermelho e a irregularidade se configurou no artigo 250, que se encaixa como ato desleal ou hostil. Na jogada, o paraguaio provocou uma confusão com o volante Dodi, do Grêmio, no momento em que havia uma paralisação da partida.