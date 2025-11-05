Palmeiras x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras x Santos: onde assistir, escalações e arbitragemVerdão quer seguir com bom retrospecto em clássicos e se manter na liderança do Brasileirão, enquanto Peixe busca a reabilitação
Pela primeira vez no Brasileirão, Palmeiras e Santos vão realizar o Clássico da Saudade. A partida acontece pela 32ª rodada do torneio, na noite desta quinta-feira (06), às 21h30, no Allianz Parque.
Os rivais vivem momentos distintos na competição. O Verdão lidera o campeonato com 65 pontos e quer garantir mais uma rodada na ponta. Já o Alvinegro está na 16ª colocação, com 33 pontos, só dois à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo canal SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view.
Como chega o Palmeiras
O Verdão chega para mais um clássico no Brasileirão com um bom retrospecto. Até aqui, a equipe não perdeu nenhuma partida contra os seus rivais como mandante no torneio. Em partidas, que aconteceram na Arena Barueri, vitórias contra Corinthians e São Paulo. Já no duelo que acontece no allianz, Abel Ferreira deve voltar a utilizar força máxima, após poupar os titulares contra o Juventude. Aníbal Moreno, que recebeu o cartão amarelo, é desfalque. Além dele, estão fora Weverton, Paulinho e Lucas Evangelista, lesionados.
Como chega o Santos
Sem vencer há três jogos, o Peixe sobe a serra com a missão de voltar com o resultado positivo na briga contra o rebaixamento. Até aqui, Vojvoda possui duas vitórias no comando alvinegro, as duas em clássicos, contra São Paulo e Corinthians. Para a partida desta quinta, Neymar ainda é dúvida, já que há receio de que o craque atue no gramado sintético. Uma baixa confirmada é o zagueiro Luan Peres, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o lateral-esquerdo Souza volta após cumprir suspensão.
PALMEIRAS X SANTOS
Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
Data e horário: 06/11/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Frías e Souza (Escobar); João Schimdt (William Arão), Zé Rafael, Victor Hugo, Rollheiser e Barreal; Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)