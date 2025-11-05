Palmeiras pode ter mais sete desfalques na Data Fifa por conta de convocações

Além de Vitor Roque, Verdão pode perder jogador estrangeiros para partidas que tiveram datas alteradas no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A convocação de Vitor Roque para a Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia trouxe muita alegria, mas também preocupação, ao Palmeiras. Afinal, durante a Data Fifa, o Alviverde disputará duas partidas pelo Brasileirão e não poderá contar com o atacante. Além do Tigrinho, outros sete jogadores podem ficar de fora dos confrontos contra Santos e Vitória. Os atletas já vêm sendo chamados por suas seleções e são referência em algumas delas. No Paraguai, por exemplo, Gustavo Gómez é um nome certo para os amistosos contra Estados Unidos e México. Junto com o defensor, deve ir Ramón Sosa, que foi cortado na última Data Fifa.