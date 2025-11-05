Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras pode ter mais sete desfalques na Data Fifa por conta de convocações

Palmeiras pode ter mais sete desfalques na Data Fifa por conta de convocações

Além de Vitor Roque, Verdão pode perder jogador estrangeiros para partidas que tiveram datas alteradas no Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A convocação de Vitor Roque para a Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia trouxe muita alegria, mas também preocupação, ao Palmeiras. Afinal, durante a Data Fifa, o Alviverde disputará duas partidas pelo Brasileirão e não poderá contar com o atacante. Além do Tigrinho, outros sete jogadores podem ficar de fora dos confrontos contra Santos e Vitória.

Os atletas já vêm sendo chamados por suas seleções e são referência em algumas delas. No Paraguai, por exemplo, Gustavo Gómez é um nome certo para os amistosos contra Estados Unidos e México. Junto com o defensor, deve ir Ramón Sosa, que foi cortado na última Data Fifa.

Já no Uruguai, três palmeirenses podem estar na lista de Bielsa para enfrentar os mesmos adversários que a Albirroja. O lateral Piquerez, o volante Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres estão no radar do treinador ao longo de todo ciclo.

Por fim, na atual campeã mundial, Flaco López e Aníbal Moreno estiveram na última convocação de Scaloni. Resta saber se o treinador contará com a dupla do Palmeiras para os amistosos contra Angola, que é bem atrativo para testes.

Não é a primeira vez que o Palmeiras encara essa realidade. Na última Data Fifa, em outubro, o Verdão encarou o Juventude com o desfalque de cinco selecionáveis e goleou os gaúchos por 4 a 1. Agora, o Alviverde terá os compromissos contra Santos e Vitória, que brigam contra o rebaixamento, que são fundamentais na briga pelo título brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar