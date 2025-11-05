Palmeiras defende invencibilidade como mandante em clássicos no Brasileiro

Time de Abel Ferreira enfrenta o Santos nesta quinta-feira, no Allianz Parque, em seu último clássico como mandante na temporada

O duelo marca o último clássico do Verdão em casa nesta temporada. O clube ainda tem um confronto pendente diante do próprio Santos, válido pelo primeiro turno. Contudo, este será realizado na Vila Belmiro, na próxima semana, durante a Data Fifa.

Líder do Campeonato Brasileiro com um ponto de vantagem sobre o vice-líder, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (06/11), no Allianz Parque, para enfrentar o Santos, pela 32ª rodada da competição. A equipe comandada por Abel Ferreira busca manter a liderança e preservar a invencibilidade como mandante em clássicos válidos pelo Brasileirão.

Nesta temporada, o Palmeiras disputou 12 clássicos, com um desempenho sólido. Afinal, são seis vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. No Campeonato Brasileiro, o retrospecto é ainda melhor. São três vitórias e um empate, o que reforça a boa fase do time em jogos de grande rivalidade.

Curiosamente, o clássico contra o Santos será o primeiro pelo Brasileirão disputado no Allianz Parque em 2025. Nas duas vezes em que foi mandante em clássicos pela competição, o Verdão atuou na Arena Barueri e venceu: 2 a 0 sobre o Corinthians e 1 a 0 sobre o São Paulo.

No Allianz Parque, entretanto, o retrospecto geral em clássicos na temporada mostra equilíbrio: duas derrotas, um empate e uma vitória. As duas derrotas foram para o Corinthians, incluindo a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil.