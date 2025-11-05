Pafos vence pela primeira vez na história da Champions

O Pafos fez história na Champions nesta quarta-feira, 5/11. Ao vencer por 1 a 0 os espanhóis do Villarreal, pela quarta rodada da fase de liga do torneio, o time de Chipre, que conta com o experiente brasileiro David Luiz (ex-Seleção, Flamengo, Chelsea e outros times), conquistou sua primeira vitória na maior competição europeia. O gol saiu de cabeça, no início do segundo tempo, de Luckassen. Assim, euforia para os cerca de 9 mil torcedores que compareceram ao acanhado Aphamega Stadium, em Limassol (11 mil lugares). O time da casa, encarando um rival mais poderoso, jogou fechado, viu os espanhóis criarem boas chances, mas que mostrou ineficácia nos arremates. Esta é a primeira vitória de um time de Chipre em fase de grupos ou liga de Champions desde 2011.

Essa vitória leva o Pafos aos cinco pontos, em uma campanha surpreendente. Nos demais jogos, o campeão cipriota empatou duas partidas fora de casa e, quando perdeu em casa, foi “apenas” para o poderoso Bayern de Munique. Assim, entra no grupo dos times que estão na zona de repescagem (do 9º ao 24º lugar). Já o Villarreal, mais tradicional, realiza sua pior campanha na Champions, com apenas um ponto, figurando no grupo dos eliminados (25º ao 36º lugares).

Como foi a vitória do Villarreal

O primeiro tempo mostrou o Villarreal mais perigoso, com maior posse de bola (53%), mas pecando nas finalizações (foram 8 chutes contra 2 do Pafos). O time espanhol perdeu duas chances claras: uma com Nicolas Pepe, que entrou na área e chutou em cima do goleiro Michail, e outra inacreditável. Após um cruzamento na área, a zaga, incluindo David Luzi, falhou no posicionamento, e o atacante Mikautadze, livre e com o gol aberto, conseguiu marcar. Mikautadze é titular da seleção da Geórgia.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, o Pafos chegou ao gol. Sem cobrança de escanteio pela direita, Luckassen cabeceou para marcar. Com a vantagem, o Pafos jogou mais fechado, deixando a bola para o Villarreal, que tentou jogadas de cruzamento, mas criou suas duas grandes chances em ataques rápidos: uma com Pepê, cujo chute foi defendido pelo goleiro Michail, e outra com Moreno, também defendida pelo goleiro cipriota.