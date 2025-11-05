Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pafos vence pela primeira vez na história da Champions

Pafos vence pela primeira vez na história da Champions

Campeão cipriota, com David Luiz na zaga, faz 1 a 0 no Villarreal e entra na zona de repescagem às oitavas da competição
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Pafos fez história na Champions nesta quarta-feira, 5/11. Ao vencer por 1 a 0 os espanhóis do Villarreal, pela quarta rodada  da fase de liga do torneio, o time de Chipre, que conta com o experiente brasileiro David Luiz (ex-Seleção, Flamengo, Chelsea e outros times), conquistou sua primeira vitória na maior competição europeia. O gol saiu de cabeça, no início do segundo tempo, de Luckassen. Assim, euforia para os cerca de 9 mil torcedores que compareceram ao acanhado Aphamega Stadium, em Limassol (11 mil lugares). O time da casa, encarando um rival mais poderoso, jogou fechado, viu os espanhóis criarem boas chances, mas que mostrou ineficácia nos arremates. Esta é a primeira vitória de um time de Chipre em  fase de grupos ou liga de Champions desde 2011.

 

Essa vitória leva o Pafos aos cinco pontos, em uma campanha surpreendente. Nos demais jogos, o campeão cipriota empatou duas partidas fora de casa e, quando perdeu em casa, foi “apenas” para o poderoso Bayern de Munique. Assim, entra no grupo dos times que estão na zona de repescagem (do 9º ao 24º lugar). Já o Villarreal, mais tradicional, realiza sua pior campanha na Champions, com apenas um ponto, figurando no grupo dos eliminados (25º ao 36º lugares).

Como foi a vitória do Villarreal

O primeiro tempo mostrou o Villarreal mais perigoso, com maior posse de bola (53%), mas pecando nas finalizações (foram 8 chutes contra 2 do Pafos). O time espanhol perdeu duas chances claras: uma com Nicolas Pepe, que entrou na área e chutou em cima do goleiro Michail, e outra inacreditável. Após um cruzamento na área, a zaga, incluindo David Luzi, falhou no posicionamento, e o atacante Mikautadze, livre e com o gol aberto, conseguiu marcar. Mikautadze é titular da seleção da Geórgia.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, o Pafos chegou ao gol. Sem cobrança de escanteio pela direita, Luckassen cabeceou para marcar. Com a vantagem, o Pafos jogou mais fechado, deixando a bola para o Villarreal, que tentou jogadas de cruzamento, mas criou suas duas grandes chances em ataques rápidos: uma com Pepê, cujo chute foi defendido pelo goleiro Michail, e outra com Moreno, também defendida pelo goleiro cipriota.

Na reta final só deu Villarreal. Pepe, duas vezes e Mourino deram trabalho para obolfoleiro Micail, que assegurou a vitória histórica do Pafos, time fundado em 2014 e que mistra as garras na Champions.

Na proóxima rodada, dia 25/11,  o Pafos volta a jogar em casa, desta vez contra o Monaco. Já o Villarreal, quase eliminado,  atuará fora de casa contra o Borussia Dortmund.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional champions

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar