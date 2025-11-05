Neymar treina, mas gramado sintético tira craque do clássico contra o Palmeiras

Departamento médico e staff pessoal do jogador recomendam veto ao Allianz Parque; foco é preservar o camisa 10 para o jogo contra o Flamengo / Crédito: Jogada 10

O Santos tem um desfalque de peso confirmado para o clássico contra o Palmeiras. O técnico Juan Pablo Vojvoda, afinal, não poderá contar com Neymar. A partida ocorre nesta quinta-feira (06/11), às 21h30, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão. O motivo da ausência, aliás, é o gramado sintético do estádio do rival. Embora o craque tenha treinado normalmente nesta quarta-feira (05/11), no CT Rei Pelé, a comissão técnica acatou a recomendação de poupá-lo. A decisão partiu do departamento médico do clube, juntamente com o estafe pessoal do jogador. Ambos recomendaram que Neymar não atuasse na grama artificial, visando evitar o risco de lesões. Com isso, o Santos preservará o camisa 10 para o confronto seguinte.

O próximo jogo, portanto, será no domingo (09/11), contra o Flamengo, no Maracanã. A logística da equipe, inclusive, já está definida. O time viaja para São Paulo nesta noite e, após o clássico, embarca direto para o Rio de Janeiro na sexta-feira (07/11). Sem Neymar mas com outros reforços Se Neymar é o grande desfalque, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem boas notícias em outros setores. O lateral-direito Mayke, por exemplo, está recuperado de uma inflamação no joelho e treinou novamente. Desse modo, ele deve ser relacionado para o clássico. Além dele, o lateral-esquerdo Souza retorna de suspensão. Por outro lado, o zagueiro Luan Peres, que recebeu o terceiro amarelo contra o Fortaleza, está fora e cumpre suspensão. Com essas mudanças, o treinador realizou o último trabalho tático nesta quarta-feira. Um provável Santos para o clássico tem: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Barreal e Lautaro Díaz.