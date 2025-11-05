Missão do Internacional é crescer de produção na “final” contra o Vitória

Triunfo sobre o Vitória seria determinante para o Colorado criar um cenário confortável com relação à zona de rebaixamento

Após o empate frustrante com o Atlético-MG no Beira-Rio, o elenco colorado tenta apresentar evolução e maior eficiência ofensiva. Embora a comissão técnica tenha elogiado a postura e a coragem do time ao pressionar o adversário, o Inter, contudo, falhou nas finalizações: segundo o Sofascore, das 21 tentativas, apenas nove foram no alvo, com apenas uma grande chance criada.

O Internacional encara o Vitória nesta quarta-feira (5), no Barradão, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. A equipe comandada por Ramón Díaz busca, portanto, encerrar a sequência negativa fora de casa e conquistar a primeira vitória como visitante sob o comando do treinador argentino e de seu filho, Emiliano.

Desempenho preocupa fora de casa

O retrospecto do Internacional, porém, como visitante é um dos piores do campeonato. Em 15 partidas, o clube soma apenas duas vitórias, conquistadas ainda no primeiro turno — contra Bragantino e Santos. O aproveitamento, inclusive, é de 24,4%, superior apenas ao de cinco equipes: Atlético, Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport.

Desde a chegada de Ramón Díaz, o Inter disputou quatro jogos fora e somou apenas um ponto, no empate com o Juventude. As derrotas vieram diante de Mirassol, Fluminense e Bahia, resultando em um aproveitamento de 8,3%.

Clima de decisão

Com cinco pontos de vantagem sobre o Vitória e o Z-4, o Internacional, portanto, trata o duelo no Barradão como uma verdadeira final. Um triunfo pode abrir oito pontos de distância para a zona de rebaixamento e trazer tranquilidade para a reta final do Brasileirão. Por outro lado, uma derrota reduziria a margem para apenas dois pontos e aumentaria a pressão sobre o elenco e a comissão técnica, podendo deflagrar uma nova crise no Beira-Rio.

Números desempenho do Internacional longe do Beira-Rio

Campanha como visitante