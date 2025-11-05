Milan e Inter compram o estádio San Siro após 90 anos de propriedade pública

Milan e Inter compram o estádio San Siro após 90 anos de propriedade públicaClubes de Milão pagam mais de R$ 1 bilhão e agora planejam construir uma nova arena moderna no local, apesar da oposição de grupos locais
Depois de 90 anos, o estádio San Siro — conhecido como Giuseppe Meazza quando a Inter joga — deixou de pertencer ao município de Milão e passou oficialmente para as mãos dos dois gigantes da cidade. Nesta quarta-feira (5), Milan e Inter concluíram a compra do estádio e das áreas ao redor, tornando-se os novos proprietários do lendário palco do futebol italiano. O acordo foi fechado por 197 milhões de euros (R$ 1,2 bilhões), com contribuição de 22 milhões de euros do governo local para obras no túnel Patroclo, atrás do estádio, e para a descontaminação do terreno.
LEIA MAIS: Hakimi está fora do PSG em 2025 e vira dúvida para Copa Africana de Nações
Enquanto isso, os projetos do novo estádio seguem em andamento. Os clubes obtiveram um empréstimo de pouco mais de 90 milhões de euros (R$ 554 milhões) e já pagaram ao município uma primeira parcela de 73 milhões de euros.
Corrida contra o tempo
A assinatura do contrato aconteceu somente cinco dias antes do prazo final. Caso o estádio ainda fosse público até 10 de novembro, o segundo anel de arquibancadas seria protegido por lei e não poderia mais ser demolido. Ou seja, comprometeria totalmente os planos de reconstrução.
AC Milan and FC Internazionale Milano today announce the signing of the deed of sale with the Municipality of Milan for the acquisition of the San Siro Great Urban Function, including the Meazza Stadium and its surrounding area. Read moreDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags