Milan e Inter compram o estádio San Siro após 90 anos de propriedade pública

Clubes de Milão pagam mais de R$ 1 bilhão e agora planejam construir uma nova arena moderna no local, apesar da oposição de grupos locais

Depois de 90 anos, o estádio San Siro — conhecido como Giuseppe Meazza quando a Inter joga — deixou de pertencer ao município de Milão e passou oficialmente para as mãos dos dois gigantes da cidade. Nesta quarta-feira (5), Milan e Inter concluíram a compra do estádio e das áreas ao redor, tornando-se os novos proprietários do lendário palco do futebol italiano. O acordo foi fechado por 197 milhões de euros (R$ 1,2 bilhões), com contribuição de 22 milhões de euros do governo local para obras no túnel Patroclo, atrás do estádio, e para a descontaminação do terreno.

