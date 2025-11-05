Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milan e Inter compram o estádio San Siro após 90 anos de propriedade pública

Milan e Inter compram o estádio San Siro após 90 anos de propriedade pública

Clubes de Milão pagam mais de R$ 1 bilhão e agora planejam construir uma nova arena moderna no local, apesar da oposição de grupos locais
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de 90 anos, o estádio San Siro — conhecido como Giuseppe Meazza quando a Inter joga — deixou de pertencer ao município de Milão e passou oficialmente para as mãos dos dois gigantes da cidade. Nesta quarta-feira (5), Milan e Inter concluíram a compra do estádio e das áreas ao redor, tornando-se os novos proprietários do lendário palco do futebol italiano. O acordo foi fechado por 197 milhões de euros (R$ 1,2 bilhões), com contribuição de 22 milhões de euros do governo local para obras no túnel Patroclo, atrás do estádio, e para a descontaminação do terreno.

LEIA MAIS: Hakimi está fora do PSG em 2025 e vira dúvida para Copa Africana de Nações

Enquanto isso, os projetos do novo estádio seguem em andamento. Os clubes obtiveram um empréstimo de pouco mais de 90 milhões de euros (R$ 554 milhões) e já pagaram ao município uma primeira parcela de 73 milhões de euros.

Corrida contra o tempo

A assinatura do contrato aconteceu somente cinco dias antes do prazo final. Caso o estádio ainda fosse público até 10 de novembro, o segundo anel de arquibancadas seria protegido por lei e não poderia mais ser demolido. Ou seja, comprometeria totalmente os planos de reconstrução.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar