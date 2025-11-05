Maycon projeta jogo do Corinthians em Bragança: “Aproveitar o momento para embalar”Volante alvinegro demonstra confiança em que o Timão alcance seu quarto triunfo em sequência no Brasileirão
O volante Maycon projetou o próximo jogo do Corinthians, que ocorrerá nesta quarta-feira (5), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vive bom momento, já que venceu seus útliomos três compromissos na competição. Confira o que disse Maycon!