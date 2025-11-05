Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maycon projeta jogo do Corinthians em Bragança: “Aproveitar o momento para embalar”

Maycon projeta jogo do Corinthians em Bragança: “Aproveitar o momento para embalar”

Volante alvinegro demonstra confiança em que o Timão alcance seu quarto triunfo em sequência no Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O volante Maycon projetou o próximo jogo do Corinthians, que ocorrerá nesta quarta-feira (5), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vive bom momento, já que venceu seus útliomos três compromissos na competição. Confira o que disse Maycon!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar