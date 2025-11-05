Marlon Freitas valoriza vitória e elogia atuação em clássico

Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão

“Uma vitória importante e que dá moral para a sequência da competição. Sabemos que está na reta final e não podemos dar brecha. Temos que pontuar. No jogo passado jogamos mal e fomos cobrados por isso. A gente se cobrou sobre ter um desempenho melhor, e o resultado seria consequência. Hoje conseguimos colocar em prática nosso plano inicial e executamos bem”, disse Marlon Freitas.

O Botafogo deu mais um passo para conquistar vaga na Libertadores em 2026. Afinal, o Glorioso venceu o Vasco por 3 a 0 , nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão, e se consolidou na sexta colocação. Dessa forma, o volante Marlon Freitas, capitão alvinegro, destacou a importância do resultado contra o rival e ressaltou que o time ganhou moral para a reta final.

Em sexto lugar, o Botafogo sonha com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores em 2026. Disputando apenas o Brasileirão até o fim do ano, o Alvinegro tem como principal objetivo classificar para a competição. Portanto, Marlon Freitas reiterou o compromisso.

“Nosso objetivo é classificar para a Libertadores. Temos que honrar a camisa e cumprir o objetivo. Quando perdemos, perdemos todos, assim como quando empatamos ou ganhamos. Fizemos um belo jogo coletivamente. Tivemos jogadores que se destacaram individualmente, mas o coletivo foi muito bom”, completou o capitão alvinegro.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 51 pontos, se firmou na sexta colocação e segue sonhando com uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores em 2026. O Vasco, por outro lado, ocupa o nono lugar, com 42 pontos. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão.

