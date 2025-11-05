Luis Suárez é suspenso pela MLS por conduta violenta

Luis Suárez é suspenso pela MLS por conduta violentaAtacante do Inter Miami chutou adversário em lance sem bola e desfalca a equipe no jogo decisivo contra o Nashville
Luis Suárez foi suspenso pela MLS por conduta violenta após um incidente na última partida do Inter Miami. O atacante uruguaio chutou o defensor Andy Najar, do Nashville, em um lance sem bola. Dessa maneira, a liga suspendeu o uruguaio por um jogo e aplicou uma multa de valor não divulgado.
O lance passou despercebido pela arbitragem e pelo VAR durante o jogo, mas o Comitê Disciplinar da MLS tem autoridade para aplicar punições retroativas quando considera que uma expulsão clara deixou de acontecer.
Não é a primeira vez que Suárez se envolve em polêmicas. Ao longo da carreira, ele já protagonizou vários episódios de indisciplina, incluindo as famosas três mordidas em adversários durante sua passagem pela Europa.
Em 2011, o uruguaio foi suspenso por oito jogos pela Federação Inglesa após ser considerado culpado de insultos racistas a Patrice Evra. Esta punição ele contestou, mas sem sucesso.
Mais recentemente, em setembro, Suárez foi suspenso por nove jogos por cuspir em um membro da comissão técnica do Seattle Sounders após a derrota do Inter Miami na final da Leagues Cup de 2025. Além disso, segundo relatos, ele teria pisado no pé de Gene Ramirez, chefe de segurança dos Sounders, antes de cuspir em seu rosto.
Apesar de ser apenas um jogo de suspensão desta vez, a ausência de Luis Suárez pode pesar. O Inter Miami está empatado em 1 a 1 na série melhor de três contra o Nashville e decide a vaga no Chase Stadium, no próximo sábado (8).
