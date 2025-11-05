Leverkusen vence o Benfica e desencanta na Champions

Richard Ríos, ex-Palmeiras, tem boa atuação, mas não impede terceira derrota de time português em quatro rodadas no torneio continental

Com o resultado, os alemães chegaram a cinco pontos, enfim, venceram a primeira na competição e agora aparecem em 26º. Vale lembrar que são 36 times nesta fase, com cada um fazendo oito jogos. Os oito primeiros colocados se classificam para as oitavas de final, enquanto as equipes que terminarem entre 9 e 24º lugares avançam para a repescagem, de onde sairão outros oito classificados.

O Bayer Leverkusen teve bem menos finalizações, mas soube sofrer e derrotou o Benfica por 1 a 0, nesta quarta-feira (5/11) pela quarta rodada da primeira fase da Champions League 2025/2026. O centroavante tcheco Patrick Schick entrou aos 12 minutos do segundo tempo e marcou o gol do triunfo pouco depois.

Já o Benfica está em 34º, com só um ponto e chances remotas de classificação. Bayern de Munique e Arsenal, ambos com 12 pontos, dividem a liderança. Aliás, eles são seguidos de perto pela Internazionale de Milão e pelo Manchester City, ambos com 10 pontos.

Brasil na Champions

Um brasileiro entrou em campo: o lateral-direito Arthur, ex-América-MG, que jogou todos os 90 minutos pelo Bayer Leverkusen. Ele teve boa atuação, transmitindo segurança na defesa. Já pelo lado português, o melhor campo foi um velho conhecido do brasileiro: o meia Richard Ríos, vendido pelo Palmeiras nesta última janela de transferências. O colombiano, no entanto, recebeu cartão amarelo no final do jogo por cometer falta perigosa na entrada da área.

O Bayer Leverkusen volta a campo agora no próximo sábado (8/11), às 11h30, quando recebe o Heidenheim pelo Alemão. Já pela Champions, o próximo compromisso é só no dia 25, visitando o Manchester City após a pausa para a Data-Fifa. O Benfica, por sua vez, recebe o Casa Pia neste domingo (9/11) e enfrentará o Ajax no dia 25.

