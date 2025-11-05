Leão e Oswaldo, críticos à presença de estrangeiros, brilharam no exterior

Durante fórum de treinadores, os dois defenderam espaço para profissionais brasileiros, embora tenham comandado equipes na Ásia

As falas de ambos, porém, soaram contraditórias para parte do público, já que tanto Leão quanto Oswaldo construíram reputação justamente em um ambiente internacional.

As falas de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre a presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores , caíram como uma bomba no cenário do futebol nacional. Na presença do italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção, ambos criticaram a presença de um não brasileiro no cargo.

Currículo recheado

Leão foi praticamente um desbravador no futebol japonês nos anos 1990. Começou a carreira no exterior no Shimizu S-Pulse, em 1992, e conquistou a Copa Kanagawa. Em 1996, assumiu o Verdy Kawasaki e levou o time à conquista da Copa do Imperador. Leão, em 2005, deixou o São Paulo para assumir o comando do Vissel Kobe (Japão). Em 2008, comandou o Al‑Sadd SC (Catar), acumulando 15 jogos — com 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas — antes de ser demitido.

Já Oswaldo de Oliveira, porém, iniciou sua carreira no exterior em 2005, assumindo o comando do Al‑Ahli SC (Qatar). De 2007 a 2011, dirigiu o Kashima Antlers (Japão) e conquistou três títulos da J-League (2007, 2008, 2009) e outras taças nacionais. Em 2017 ele volta ao Catar para dirigir o Al-Arabi. Assim, em abril de 2018, retornou ao Japão para ser técnico do Urawa Red Diamonds e foi campeão da Copa do Imperador.

