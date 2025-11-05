Juventude vence o Sport, mas segue na zona de rebaixamento

Juve marca um gol em cada tempo, faz 2 a 0 no Leão, e até respira na briga contra a degola, mas segue entre os quatro últimos colocados / Crédito: Jogada 10

O Juventude confirmou o favoritismo e venceu o Sport por 2 a 0, nesta quarta-feira (5), pela abertura da 32ª rodada do Brasileirão. Os atacantes Gabriel Taliari e Ênio marcaram para o Papo, que agora está em 18º, com 29 pontos, a cinco do Vitória, primeiro fora do Z4. Já o Leão, com um pé e meio na Série B de 2026, segue afundado na lanterna, com 17 pontos. O Ju dominou o jogo, principalmente o primeiro tempo, e fez por merecer o triunfo. Aliás, aos 16, Gabriel Taliari fez um golaço, digno de Prêmio Puskas. De voleio, ele finalizou no travessão e viu a bola entrar. No entanto, o tento foi anulado por falta dele no goleiro Gabriel. Ainda no primeiro tempo, Nenê deu um belo chute da entrada da área, mas o goleiro do Leão defendeu com êxito. Já aos 47 do segundo tempo, não teve jeito. Nenê acionou Marcelo Hermes pela esquerda. O lateral, assim, cruzou na cabeça de Gabriel Taliari, que marcou da pequena área.