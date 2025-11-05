Jornalista expõe bastidores e concorrência interna em convocação da Seleção Brasileira

Casos de Pedro, do Flamengo, e Vitor Roque, do Palmeiras, foram abordados durante entrevista sobre as escolhas do italiano para Data Fifa / Crédito: Jogada 10

O jornalista Bruno Formiga, da GeTV, revelou detalhes dos bastidores da mais recente convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira. Além de ratificar a informação de que Pedro, do Flamengo, estava nos planos do italiano, o comunicador esclareceu que Vitor Roque, do Palmeiras, competiu por vaga com Kaio Jorge, do Cruzeiro, no setor ofensivo.

Em entrevista ao Jornal dos Sports, Formiga garantiu que, segundo apuração, Ancelotti não teria convocado Richarlison para os amistosos contra Senegal e Tunísia se Pedro estivesse disponível. Já Vitor Roque concorreu diretamente com Kaio Jorge, que se mantém no radar do técnico. Pedro, centroavante do Flamengo, sofreu uma fratura no antebraço direito e segue fora de combate, justamente no período que antecedeu a convocação. Ele ainda é dúvida para decisão da Libertadores, no dia 29 de novembro, em Lima. “Se o Pedro estivesse apto, ele seria convocado para a Seleção Brasileira e não o Richarlison”, afirmou o jornalista, baseado em fontes internas da entidade. Ancelotti cita Pedro Durante a coletiva realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Ancelotti lamentou a ausência do camisa 9 do Flamengo. “Pedro também tem o perfil (de atacante de referência na área). Infelizmente, se lesionou. Podia ser uma boa oportunidade para ele estar aqui hoje. Que ele possa se recuperar bem e estar na convocação”.

A ausência de Pedro gerou questionamentos por parte de torcedores e analistas, que também criticaram a escolha por Richarlison. Embora o atacante do Tottenham esteja recuperando espaço no clube inglês, seu desempenho recente pela Seleção ainda sofre críticas. Vitor Roque vence disputa Outro ponto revelado por Bruno Formiga envolve a concorrência entre Vitor Roque e Kaio Jorge. Ambos vivem bons momentos no futebol brasileiro, com destaque individual e protagonismo por suas respectivas equipes, e duelam diretamente por uma vaga no esquema do italiano. “A briga do Vitor Roque era com o Kaio Jorge, que já foi visto [na Seleção]”, relatou Formiga.

A última convocação de Vitor Roque para a Seleção ocorreu há dois anos, em 2023, no amistoso contra o Marrocos, em Tânger, com derrota por 2 a 1. A concorrência entre a dupla despertou reações nas redes sociais. Torcedores iniciaram debates sobre méritos e comparações entre os dois jogadores.

“Pedro é muito melhor que Richarlison, e Vitor Roque, neste momento, muito melhor que Kaio Jorge”, opinou um flamenguista. Em contrapartida, outro torcedor rebateu: “Vejo o Kaio Jorge muito mais técnico e melhor do que o Tigrinho (Vitor Roque)”. “Nem tinham que disputar entre si, mas com o Richarlison. Prefiro os dois ao pombo”, opinou outro. Agenda da Seleção Brasileira A Canarinho se prepara agora para dois amistosos em solo europeu. O primeiro, contra Senegal, será realizado no dia 15 de novembro no Emirates Stadium, em Londres. Três dias depois, o time enfrenta a Tunísia na Decathlon Arena, em Lille, na França.