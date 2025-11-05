Jogador do Tottenham é ameaçado por agente; clube considera caso “extremamente grave”

O caso reacende o debate sobre a segurança de jogadores na Inglaterra, especialmente em grandes centros urbanos / Crédito: Jogada 10

Um agente esportivo de Londres responde por ameaça com arma de fogo (posse) e tentativa de extorsão contra o lateral italiano Destiny Udogie, do Tottenham. Segundo a Polícia Metropolitana, o caso, mantido sob sigilo por quase dois meses, veio à tona após o site The Athletic revelar o jogador como vítima das investigações envolvendo o profissional.

De acordo com as autoridades, o episódio ocorreu na noite de 6 de setembro, quando um homem armado confrontou Udogie e outro indivíduo, não identificado, em um bairro da região norte de Londres. O jogador não se feriu, mas relatou a ameaça e tentativa de extorsão à polícia. Um suspeito de 31 anos acabou detido e indiciado pelos agentes dois dias depois, mas foi liberado sob fiança. As investigações por posse de arma com intenção de uso, chantagem e condução sem licença prosseguem sob responsabilidade do Specialist Crime Command. Trata-se da unidade que lida com crimes de alta gravidade na capital britânica. A Polícia Metropolitana confirmou que “as investigações permanecem em curso” e que novas audiências judiciais devem ocorrer ainda neste mês. Por razões legais, o réu não teve sua identidade revelada. Apoio e proteção do Tottenham O clube inglês emitiu um comunicado oficial após a confirmação do envolvimento de Udogie no caso. Segundo a nota, o atleta tem recebido “total apoio pessoal e psicológico”, bem como sua família.

“Estamos cientes do incidente ocorrido em setembro envolvendo um de nossos jogadores. Desde então, temos prestado todo o suporte necessário. Estamos em cooperação com as autoridades competentes”, declarou um porta-voz dos Spurs. Fontes próximas relataram que o lateral tem recebido acompanhamento de profissionais de segurança e do departamento de bem-estar do clube. A diretoria considera o episódio “extremamente grave” e mantém contato constante com a polícia. Carreira e importância no elenco Destiny Udogie surgiu como uma das principais promessas do futebol italiano da nova geração. Revelado pela Udinese, o jogador chegou ao clube inglês em 2022, por um acordo de cerca de 20 milhões de euros.

Não demorou muito para tornar-se peça essencial no esquema do técnico Ange Postecoglou, que elogiava sua versatilidade e capacidade defensiva antes de deixar o clube, em junho. Com 75 partidas disputadas, dois gols e quatro assistências, Udogie também detém a confiança do técnico Thomas Frank e da torcida. Ele inclusive ajudou os Spurs a vencer a Liga Europa, título que consolidou o clube de Londres novamente entre as potências do continente.