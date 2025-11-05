Jogador do Tottenham é ameaçado por agente; clube considera caso “extremamente grave”O caso reacende o debate sobre a segurança de jogadores na Inglaterra, especialmente em grandes centros urbanos
Um agente esportivo de Londres responde por ameaça com arma de fogo (posse) e tentativa de extorsão contra o lateral italiano Destiny Udogie, do Tottenham. Segundo a Polícia Metropolitana, o caso, mantido sob sigilo por quase dois meses, veio à tona após o site The Athletic revelar o jogador como vítima das investigações envolvendo o profissional.
De acordo com as autoridades, o episódio ocorreu na noite de 6 de setembro, quando um homem armado confrontou Udogie e outro indivíduo, não identificado, em um bairro da região norte de Londres. O jogador não se feriu, mas relatou a ameaça e tentativa de extorsão à polícia.
Um suspeito de 31 anos acabou detido e indiciado pelos agentes dois dias depois, mas foi liberado sob fiança. As investigações por posse de arma com intenção de uso, chantagem e condução sem licença prosseguem sob responsabilidade do Specialist Crime Command. Trata-se da unidade que lida com crimes de alta gravidade na capital britânica.
A Polícia Metropolitana confirmou que “as investigações permanecem em curso” e que novas audiências judiciais devem ocorrer ainda neste mês. Por razões legais, o réu não teve sua identidade revelada.
Apoio e proteção do Tottenham
O clube inglês emitiu um comunicado oficial após a confirmação do envolvimento de Udogie no caso. Segundo a nota, o atleta tem recebido “total apoio pessoal e psicológico”, bem como sua família.
“Estamos cientes do incidente ocorrido em setembro envolvendo um de nossos jogadores. Desde então, temos prestado todo o suporte necessário. Estamos em cooperação com as autoridades competentes”, declarou um porta-voz dos Spurs.
Fontes próximas relataram que o lateral tem recebido acompanhamento de profissionais de segurança e do departamento de bem-estar do clube. A diretoria considera o episódio “extremamente grave” e mantém contato constante com a polícia.
Carreira e importância no elenco
Destiny Udogie surgiu como uma das principais promessas do futebol italiano da nova geração. Revelado pela Udinese, o jogador chegou ao clube inglês em 2022, por um acordo de cerca de 20 milhões de euros.
Não demorou muito para tornar-se peça essencial no esquema do técnico Ange Postecoglou, que elogiava sua versatilidade e capacidade defensiva antes de deixar o clube, em junho.
Com 75 partidas disputadas, dois gols e quatro assistências, Udogie também detém a confiança do técnico Thomas Frank e da torcida. Ele inclusive ajudou os Spurs a vencer a Liga Europa, título que consolidou o clube de Londres novamente entre as potências do continente.
Segurança no futebol inglês
O caso reacende o debate sobre a segurança de jogadores na Inglaterra, especialmente em grandes centros urbanos. Nos últimos anos, atletas como Dele Alli e João Cancelo também foram vítimas de ameaças e invasões de domicílio, o que levou clubes da Premier League a reforçarem medidas de proteção pessoal para seus elencos.
Embora a polícia trate o episódio como “isolado”, autoridades esportivas britânicas destacam a necessidade de atenção a eventuais tentativas de extorsão envolvendo agentes e empresários do meio. O Professional Footballers’ Association (PFA), sindicato que representa os jogadores, ofereceu acompanhamento jurídico e psicológico a Udogie.
A investigação segue em sigilo judicial, e o suspeito deve comparecer novamente à Justiça nas próximas semanas. O Tottenham mantém sua colaboração com as autoridades, enquanto o atleta tenta retomar a normalidade da carreira após o trauma.