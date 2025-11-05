Jogador agride torcedor adversário antes de jogo da Copa da Liga Inglesa

James McClean, do Wrexham, teria reagido a uma provocação no estacionamento do estádio. Caso não foi registrado pela polícia / Crédito: Jogada 10

James McClean, do Wrexham, se envolveu em uma confusão com um torcedor do Cardiff City antes da partida entre as equipes pela Copa da Liga Inglesa, na semana passada. O jornal britânico Daily Mail noticiou que o ponta irlandês de 36 anos reagiu ao confronto no estacionamento do estádio com um soco em um torcedor adversário. Testemunhas relataram que um grupo de torcedores do Cardiff abordou McClean no momento em que ele chegava. A discussão teria evoluído rapidamente, levando o jogador a reagir. Uma pessoa que viu a ação afirmou que o ato foi em legítima defesa.

Ainda não se sabe como os torcedores conseguiram acessar a área restrita aos jogadores do Wrexham. O confronto terminou com vitória do Cardiff por 2 a 1. “O Wrexham está ciente de um incidente envolvendo um jogador do time principal e um torcedor visitante antes da partida contra o Cardiff City, o qual já foi comunicado às autoridades competentes”, informou o clube galês em nota. No entanto, de acordo com informações do Daily Mail, o torcedor envolvido decidiu não registrar queixa, e a polícia não abriu investigação. Figura polêmica no futebol inglês McClean, ex-jogador da seleção da República da Irlanda, tem um histórico de controvérsias fora de campo. Nascido em Derry, cidade marcada pelo massacre do Domingo Sangrento em 1972, o atleta, aliás, se recusa a usar a flor da papoula. O símbolo britânico é usado em homenagem aos mortos de guerra. Para o jogador, contudo, trata-se de um gesto ofensivo à sua história pessoal.