Joelinton marca, e Newcastle derrota o Bilbao pela Champions

Magpies chegam à terceira vitória seguida na competição e sobem à sexta colocação; brasileiro deixa o seu no 2 a 0 no St. James' Park / Crédito: Jogada 10

O Newcastle engatou a terceira vitória seguida na Champions League. Nesta quarta-feira (5/11), jogando no St. James’ Park, pela quarta rodada da fase de Liga, os Magpies contaram com gol de Joelinton para vencer o Athletic Bilbao por 2 a 0. Burn, com um golaço de cabeça, marcou o outro tento inglês. O triunfo, aliás, eleva o Newcastle à sexta posição da Liga dos Campeões – agora com nove pontos. Por outro lado, faz a equipe basca deixar a zona de classificação, ficando com três pontos e caindo para 27º (só os primeiros 24 avançam).

O jogo Atuando com o apoio de seu torcedor, que abarratou o St. James' Park, o Newcastle partiu para cima e contou com a bola parada para abrir o marcador. Aos 11′, Trippier cobrou falta ensaiada e encontrou o gigante Burn (2,02m), que, com muito estilo, cabeceou com efeito, anotando um golaço no nordeste da Inglaterra. Joelinton teve a chance de fazer o segundo, mas parou em Unai Simón. No rebote, dominou com a mão e isolou mesmo com o gol vazio. Para sua "sorte", o árbitro deu falta do polivalente brasileiro. A notícia ruim para o Newcastle ficou por conta do camisa 10, Gordon. Ele deixou o gramado ainda no primeiro tempo por uma lesão. Mas, no começo da etapa final, Joelinton trataria de tranquilizar o torcedor e se redimir do citado gol perdido. Após jogada individual, Barnes ficou com o rebote na área e cruzou para o camisa 7. O brasuca – fora da relação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira -, também de cabeça, marcou o segundo, aos 5′. Na reta final do prélio, o técnico Eddie Howe resolveu descansar alguns de seus principais atletas, incluindo Bruno Guimarães, o próprio Burn e Woltemade. Assim, o Bilbao cresceu e buscou o gol de honra para tentar voltar ao jogo. Nick Pope, no entanto, manteve a sua meta inviolada, garantindo a vitória dos Magpies.