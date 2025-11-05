Internacional perde para o Vitória e se complica na luta contra o Z4

Internacional perde para o Vitória e se complica na luta contra o Z4Colorado joga mal fora de casa e pode ficar a dois pontos do Z4 ao fim da rodada. Leão zona da degola após 14 rodadas do Brasileirão
Sem inspiração, o Internacional se complicou na briga contra a zona de rebaixamento. Nesta quarta-feira (5), o Colorado perdeu por 1 a 0 para o eficiente Vitória, no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Lucas Halter marcou o único gol da partida na segunda etapa. A equipe comandada por Ramón Díaz pecou na criatividade e foi castigada fora de casa. O Leão, por sua vez, segue forte na fuga contra o Z4.
Com o resultado, o Internacional permanece na 15ª posição, com 36 pontos, e fica a três pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Vitória, entretanto, saiu momentaneamente do Z4 após 14 rodadas e vai para a 16ª colocação, com 34. O Santos, portanto, entra na zona da degola e ainda joga contra o Palmeiras, nesta quinta-feira (6).
Depois desta quarta-feira, os times entram em camno fim de semana pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (8), o Colorado, aliás, enfrenta o Bahia, às 18h30, no Beira-Rio. Já no domingo (9), o Leão recebe o Botafogo, às 16h, também no Barradão.
Pouca inspiração
Um duelo de mais combate físico do que técnico no primeiro tempo entre as equipes. O Vitória foi o que mais tentou tirar o zero do placar com lançamentos e arriscou três finalizações. Apesar da entrega, a dificuldade de construção e os passes errados foram a tônica. Logo aos sete, o lance polêmico. O goleiro Ivan derrubou Renzo López na área. O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou o pênalti, mas mudou após observar o impedimento assinalado pelo auxiliar. Ainda assim, deu cartão ao goleiro colorado. O VAR revisou a jogada e manteve a marcação. O time de Jair Ventura continuou no campo de ataque e dificultou a saída gaúcha, mas pouco arriscou. O Colorado, por sua vez, quase não incomodou Thiago Couto. A primeira finalização aconteceu aos 39 minutos.
Vitória sai do Z4
A segunda etapa já começou bem diferente do que todo primeiro tempo. Antes do minuto inicial, Baralhas arriscou um chute dentro da área, mas Ivan fez grande defesa com o pé. Depois disso, o Vitória chegou a balançar as redes com Erick, porém a bola furou a rede. Antes disso, o árbitro já tinha marcado falta em Bernabei. O Leão, portanto, seguiu no embalo e achou o gol após escanteio. Lucas Halter, que teve duas tentativas, cabeceou e abriu o placar no Barradão. O Colorado, apesar das mexidas com Carbonero e Gustavo Prado, seguiu com dificuldades na criação. Somente no fim foi assustar o goleiro Thiago Souto, em chute prensado de Alan Patrick. Os donos da casa ainda tiveram duas chances com Renato Kayzer e Lucas Braga.
VITÓRIA 1×0 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
Data: 5/11/2025 (quarta-feira)
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Gols: Lucas Halter, 22’/2°T (1-0);
VITÓRIA: Thiago Couto; Edu (Neris, 45’/1°T) (Dudu, 17’/2°T), Lucas Halter, Camutanga, Erick; Baralhas, Cantalapiedra (Lucas Braga, 40’/2°T), Willian Oliveira, Maykon Jesus; Matheuzinho (Osvaldo, 31’/2°T) e Renzo López (Renato Kayzer, 31’/2°T). Técnico: Jair Ventura.
INTERNACIONAL: Ivan; Vitão, Juninho, Clayton Sampaio (Óscar Romero, 29’/2°T); Bruno Gomes (Luis Otávio, 18’/2°T), Thiago Maia (Bruno Henrique, 18’/2°T), Bruno Tabata (Gustavo Prado, intervalo), Bernabei; Alan Patrick, Vitinho (Raykkonen, 47’/2°T), Ricardo Mathias (Carbonero, intervalo). Técnico: Ramón Díaz.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Cartão Amarelo: Jair Ventura, Dudu, Camutanga, Baralhas (VIT), Ivan, Bruno Gomes, Bernabei, Juninho (INT)