Hakimi está fora do PSG em 2025 e vira dúvida para Copa Africana de Nações

Lateral marroquino sofreu entorse grave no tornozelo esquerdo e pode perder o torneio que será disputado em seu país

A preocupação é grande, especialmente porque o Marrocos será sede da próxima edição do torneio, que começa em cerca de seis semanas.

Achraf Hakimi não precisará passar por cirurgia, mas sua presença na Copa Africana de Nações de 2025 ainda é incerta. Segundo a imprensa francesa, o lateral-direito do PSG não sofreu fratura, mas teve uma entorse grave no tornozelo esquerdo, com lesão nos ligamentos internos.

De acordo com o ‘L’Équipe’, o jogador de 27 anos deve ficar afastado por pelo menos seis semanas. Há esperança de que ele se recupere a tempo de defender sua seleção, mas tudo dependerá da resposta ao tratamento. Porém, é certo que Hakimi não voltará a atuar pelo PSG em 2025.

A contusão aconteceu após uma entrada dura de Luis Díaz, na derrota do PSG para o Bayern de Munique na Champions, na última terça-feira (4). O colombiano foi expulso, enquanto Hakimi deixou o campo chorando e precisou sair do estádio de muletas.

O Marrocos estreia na Copa Africana de Nações no dia 21 de dezembro, contra as Ilhas Comores, e espera contar com Hakimi, um dos principais nomes da seleção marroquina.