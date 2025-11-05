Hakimi está fora do PSG em 2025 e vira dúvida para Copa Africana de Nações

Hakimi está fora do PSG em 2025 e vira dúvida para Copa Africana de NaçõesLateral marroquino sofreu entorse grave no tornozelo esquerdo e pode perder o torneio que será disputado em seu país
Achraf Hakimi não precisará passar por cirurgia, mas sua presença na Copa Africana de Nações de 2025 ainda é incerta. Segundo a imprensa francesa, o lateral-direito do PSG não sofreu fratura, mas teve uma entorse grave no tornozelo esquerdo, com lesão nos ligamentos internos.
A preocupação é grande, especialmente porque o Marrocos será sede da próxima edição do torneio, que começa em cerca de seis semanas.
De acordo com o ‘L’Équipe’, o jogador de 27 anos deve ficar afastado por pelo menos seis semanas. Há esperança de que ele se recupere a tempo de defender sua seleção, mas tudo dependerá da resposta ao tratamento. Porém, é certo que Hakimi não voltará a atuar pelo PSG em 2025.
A contusão aconteceu após uma entrada dura de Luis Díaz, na derrota do PSG para o Bayern de Munique na Champions, na última terça-feira (4). O colombiano foi expulso, enquanto Hakimi deixou o campo chorando e precisou sair do estádio de muletas.
O Marrocos estreia na Copa Africana de Nações no dia 21 de dezembro, contra as Ilhas Comores, e espera contar com Hakimi, um dos principais nomes da seleção marroquina.