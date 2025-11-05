Grêmio x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Enquanto Cruzeiro tenta manter a perseguição aos líderes do Brasileirão, o Grêmio conta com o bom momento na Arena para voltar a pontuar

Nesta quarta-feira (5), ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visita o Grêmio, às 20h (horário de Brasília), na Arena em Porto Alegre, pela 31ª rodada da competição. E enquanto a Raposa tenta manter o bom momento, com apenas uma derrota nos últimos 14 jogos, o Tricolor quer se recuperar do revés para o Corinthians, que deixou a equipe mais longe do sonho de uma vaga na Copa Libertadores.

A Voz do Esporte acompanha as emoções da partida, ao vivo, a partir de 18h30. Eduardo Rizzati narra. Thiago Hugolini comenta o encontro. André Bachá garante as melhores reportagens.