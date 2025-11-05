Grêmio avalia romper contrato com a Alfa após novo atraso em pagamento de patrocínio

Casa de apostas deixa de repassar valores pelo segundo mês seguido; clube teme impacto nos salários e estuda soluções financeiras

Assinado em fevereiro deste ano, o acordo previa R$ 50 milhões por temporada e validade de três anos, com possibilidade de prorrogação por mais um. Diante da reincidência no descumprimento, a direção gremista considera romper o contrato.

O Grêmio enfrenta um novo impasse com a Alfa, sua patrocinadora máster, devido ao atraso no pagamento mensal do contrato de patrocínio. Pelo segundo mês consecutivo, a casa de apostas não quitou os valores previstos, o que levou o clube a analisar alternativas para evitar prejuízos financeiros, incluindo eventuais atrasos salariais.

Atrasos e justificativas da Alfa

O primeiro atraso ocorreu em setembro, seguido por novo descumprimento em outubro. Em nota, a Alfa alegou que o problema decorreu de mudanças em sua estrutura administrativa, após a troca de um dos sócios.

A empresa prometeu regularizar os repasses até janeiro de 2026 e afirmou que pagará juros referentes ao período de inadimplência. Mesmo assim, a diretoria do Grêmio mantém cautela e acompanha o caso de perto.

Auxílio interno e cenário atual

Para contornar o atraso de setembro, o clube, inclusive, recebeu um aporte do conselheiro Celso Rigo, o que garantiu o pagamento dos salários dos jogadores. Já o valor referente a outubro deveria ter sido quitado até esta quarta-feira (5), o que não ocorreu até o momento.

Enquanto busca uma solução para o impasse com a patrocinadora, o Tricolor gaúcho concentra-se também na reta final do Campeonato Brasileiro. O time encara o Cruzeiro nesta quarta, às 20h, na Arena, pela 32ª rodada da competição.