Goleiro processa o Santos por desistência de contratação e cobra indenização

Thiago Parente, hoje no Vasco, alega quebra de acordo, exposição pública e pede R$200 mil por perdas, danos e abalo moral / Crédito: Jogada 10

O Santos enfrenta mais um processo na Justiça do Trabalho. O autor da ação é o goleiro Thiago Parente, atualmente no time sub-20 do Vasco da Gama, que cobra R$ 227 mil do clube paulista por uma transferência que acabou não se concretizando. De acordo com o processo, Parente pede R$ 127 mil referentes a perdas e danos. O valor é calculado com base na diferença entre o salário que teria no Santos e o que recebe atualmente no Vasco, além de R$ 100 mil por danos morais, alegando que a forma como o clube conduziu a desistência de sua contratação causou prejuízos à sua imagem e abalo emocional.

O jogador chegou a assinar contrato com o Santos até 31 de janeiro de 2028. Contudo, o acordo acabou sendo anulado antes mesmo de estar sendo oficialmente apresentado. No Vasco, o vínculo do goleiro é válido apenas até dezembro de 2025. “Cumpre ressaltar que o referido contrato foi assinado por dois diretores do Reclamado — o Dr. Daniel Curi, Diretor Jurídico, e o Sr. Rodrigo Alflen, Diretor da categoria de base. Apenas uma terceira assinatura, de outro diretor do Reclamado (Sr. Daniel Pereira Alves), deixou de ser aposta por razões alheias ao conhecimento do Reclamante”, aponta o documento judicial, revelado pelo ”ge”. Goleiro ficou mexido após negociação frustrada com o Santos O processo menciona que Parente chegou a se mudar para Santos e integrou o grupo de WhatsApp do elenco sub-20. Ele até participou de conversas com membros da comissão técnica, o que reforçaria a expectativa de vínculo formal. O diretor Daniel Alves, membro do Comitê de Gestão e alvo de investigação interna, está sendo citado como o responsável pela decisão de dispensar o atleta. “O Reclamado, portanto, descumpriu obrigação contratual e pré-contratual, frustrando a legítima expectativa do atleta, que já havia reorganizado sua vida pessoal e profissional, transferindo-se para a cidade de Santos”, diz outro trecho do processo.

Além disso, o advogado de Parente, Diogo Souza, relatou que tentou resolver o impasse de forma amigável antes de recorrer à Justiça. “Ele ficou muito abalado, óbvio. Teve que se despedir, contando que estava indo jogar no Santos. Se despediu do Vasco e depois, com contrato assinado, sendo apresentado na Vila Belmiro, esteve no grupo do WhatsApp. No último dia da janela, às 16h, o clube avisou que não ia contar mais com ele. Dois dias depois, ele acabou surpreendido que um dos diretores não tinha assinado o contrato de trabalho”, completou. Assim, o caso promete aumentar a pressão política sobre o Comitê de Gestão presidido por Marcelo Teixeira, que já enfrenta questionamentos internos. Aliás, o dirigente Daniel Alves, citado no processo, acabou sendo denunciado por conselheiros do clube por suposta dispensa arbitrária de Parente. A denúncia está sendo analisada pela Comissão de Inquérito e Sindicância do Santos.