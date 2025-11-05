Fluminense: Zubeldía critica estafe na formação de novos talentos

Treinador argentino tem experiência em lançar jogadores da base e ressalta a necessidade de tempo para não queimar etapas / Crédito: Jogada 10

O Fluminense é reconhecido mundialmente por revelar grandes talentos. Em Xerém surgiram diversos talentos geracionais como Marcelo e Thiago Silva, além de muitos outros. No entanto, nesta temporada, a base tem sido pouco utilizada. Os torcedores questionam a falta de oportunidades para alguns jogadores como Julio Fidelis, Davi Schuindt e Riquelme, o único que foi utilizado por Luis Zubeldía. O treinador segue a tendência do seu antecessor Renato Gaúcho, que também não deu muitas chances para os jovens. Em entrevista ao “ge”, o técnico argentino destacou a dificuldade na formação atual desses jovens talentos.

O que acontece é que o processo hoje em dia no futebol está muito rápido. Não te deixam formar com tranquilidade os jogadores juvenis. Por quê? Porque jogam duas partidas, o jogador já pensa que tem que jogar como titular. Já pensa que é estrela. Porque todo o entorno lhe faz crer que é a figura, o melhor", explicou Zubeldía, que completou. "Como o treinador não te coloca no time? É um burro, não te coloca, como não te coloca? E vem o empresário, o pai, a mãe, o irmão, os meios de comunicação, as redes sociais e fazem o mesmo. Como cuidar do processo desse garoto?! É muito difícil para o treinador". Experiência com jovens talentos Zubeldía tem lugar de fala porque se notabilizou na carreira por revelar jogadores. O argentino encerrou a carreira muito cedo devido a uma lesão no joelho esquerdo, iniciando assim a sua trajetória na área técnica na base do Lanús, aos 23 anos. Dessa forma, o técnico reiterou que gosta de usar jovens talentos, mas precisa ser no momento certo.