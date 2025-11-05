Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor quer seguir forte na briga por vaga na Libertadores, enquanto Leão Caipira busca se manter no G4 do Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em duelo na parte de cima na tabela, Fluminense e Mirassol entram em campo nesta quinta-feira (6), às 19h30, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sétima colocação, com 47 pontos, e sonha com a vaga na Libertadores 2026, enquanto o Leão Caipira está na quarta posição, com 56, quatro a mais que o quinto colocado Bahia. Caso mantenha o rendimento nos últimos jogos, a equipe pode fazer história na competição.

Onde assistir

A partida entre Fluminense e Mirassol, pelo Brasileirão, terá transmissão da Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense

A equipe tricolor vive momento irregular sob o comando do técnico Luis Zubeldía, com três vitórias e três derrotas nos últimos seis jogos. No entanto, o Flu quer manter o bom retrospecto no Maracanã, já que não perdeu com o treinador no estádio. Assim, pode seguir sonhando com a vaga na Libertadores. O time tem a chance de “reconquistar” a torcida e ainda procura uma atuação sólida.

Dentro de campo, o Fluminense, portanto, conta com as voltas do zagueiro Thiago Silva, do lateral-direito Samuel Xavier e do meia Lucho Acosta ao time titular. As três referências técnicas da equipe foram desfalque na derrota contra o Ceará. Além deles, o volante Bernal também retorna após cumprir suspensão. O zagueiro reserva Ignácio é o único novo desfalque para o confronto por conta da expulsão no último jogo. Cano deve seguir fora por conta de uma entorse no joelho direito. Por fim, Keno tem a chance de entrar como titular em duelo nesta quinta-feira.

Como chega o Mirassol

Sensação do Brasileirão 2025, o Mirassol vive grande momento e pode atingir grande feito ao conquistar vaga direta na Libertadores ano que vem. Em bora esteja invicto em casa, o time, entretanto, enfrenta irregularidade fora de casa. Em 15 partidas, foram cinco vitórias, empates e também derrotas. A equipe balançou as redes 18 vezes, mas também sofreu o mesmo número de gols. Ou seja, saldo zero. Por ser um confronto direto, uma vitória coloca o Leão Caipira muito forte na competição continental.

Dentro de campo, o técnico Rafael Guanaes, aliás, tem boas notícias. O lateral-esquerdo Reinaldo volta ao time titular na vaga de Felipe Jonatan após cumprir suspensão. Além dele, o lateral-direito Lucas Ramon retorna após ficar fora dos últimos cinco jogos por lesão. Como não atua há um mês, a tendência é que ele inicie entre os reservas e tenha alguns minutos no segundo tempo. Chico da Costa e Cristian, que estão recuperados de lesão, brigam por vaga no ataque. Portanto, a única baixa é a do atacante Edson Carioca, que está fora do restante da temporada.

FLUMINENSE x MIRASSOL

32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data-Hora: 6/11/2025 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta; Serna (Keno), Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar