Fluminense x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo na parte de cima na tabela, Fluminense e Mirassol entram em campo nesta quinta-feira (6), às 19h30, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a sétima colocação, com 47 pontos, e sonha com a vaga na Libertadores 2026, enquanto o Leão Caipira está na quarta posição, com 56, quatro a mais que o quinto colocado Bahia. Caso mantenha o rendimento nos últimos jogos, a equipe pode fazer história na competição.

Como chega o Fluminense

A equipe tricolor vive momento irregular sob o comando do técnico Luis Zubeldía, com três vitórias e três derrotas nos últimos seis jogos. No entanto, o Flu quer manter o bom retrospecto no Maracanã, já que não perdeu com o treinador no estádio. Assim, pode seguir sonhando com a vaga na Libertadores. O time tem a chance de “reconquistar” a torcida e ainda procura uma atuação sólida.

Dentro de campo, o Fluminense, portanto, conta com as voltas do zagueiro Thiago Silva, do lateral-direito Samuel Xavier e do meia Lucho Acosta ao time titular. As três referências técnicas da equipe foram desfalque na derrota contra o Ceará. Além deles, o volante Bernal também retorna após cumprir suspensão. O zagueiro reserva Ignácio é o único novo desfalque para o confronto por conta da expulsão no último jogo. Cano deve seguir fora por conta de uma entorse no joelho direito. Por fim, Keno tem a chance de entrar como titular em duelo nesta quinta-feira.

Como chega o Mirassol

Sensação do Brasileirão 2025, o Mirassol vive grande momento e pode atingir grande feito ao conquistar vaga direta na Libertadores ano que vem. Em bora esteja invicto em casa, o time, entretanto, enfrenta irregularidade fora de casa. Em 15 partidas, foram cinco vitórias, empates e também derrotas. A equipe balançou as redes 18 vezes, mas também sofreu o mesmo número de gols. Ou seja, saldo zero. Por ser um confronto direto, uma vitória coloca o Leão Caipira muito forte na competição continental.

Dentro de campo, o técnico Rafael Guanaes, aliás, tem boas notícias. O lateral-esquerdo Reinaldo volta ao time titular na vaga de Felipe Jonatan após cumprir suspensão. Além dele, o lateral-direito Lucas Ramon retorna após ficar fora dos últimos cinco jogos por lesão. Como não atua há um mês, a tendência é que ele inicie entre os reservas e tenha alguns minutos no segundo tempo. Chico da Costa e Cristian, que estão recuperados de lesão, brigam por vaga no ataque. Portanto, a única baixa é a do atacante Edson Carioca, que está fora do restante da temporada.