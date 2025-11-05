Fluminense define data de eleição e convoca sócios

O período de inscrição de chapas para a eleição presidencial do Fluminense começou no dia 1º de novembro e vai até o próximo dia 15. Portanto, o candidato que quiser inscrever uma chapa precisará juntar 200 assinaturas de sócios proprietários ou contribuintes para garantir a validade. Há quatro pré-candidatos até o momento: Ademar Arrais, Celso Barros, Luis Monteagudo e Mattheus Montenegro.

O Fluminense definiu nesta quarta-feira (5) a data da próxima eleição presidencial. Dessa forma, o pleito será realizado no próximo dia 29, das 8h às 17h (de Brasília), nas Laranjeiras. O vencedor será o presidente tricolor no triênio 2026 a 2028. Além de eleger o sucesso de Mário Bittencourt, o pleito também vai definir o vice-presidente geral, os 150 membros efetivos e os 50 membros suplentes.

Conforme previsto no art. 9º do Estatuto do Fluminense, têm direito a voto os sócios maiores de 16 anos pertencentes ao quadro social há mais de um ano completo, ininterrupto e em situação regular até o dia da Assembleia Geral. Assim, da mesma forma, também têm direito aqueles pertencentes à categoria de Sócio Futebol há mais de dois anos completos.

Para ter direito ao voto, os sócios da categoria Sócio Futebol deverão ter, além de dois anos completos ininterruptos e não podem ter sido excluídos do quadro em decorrência do não pagamento de três mensalidades, contínuas ou alternadas. Aliás, também têm direito os sócios dos planos Arquiba 75%, Arquiba 75% Toda Terra, Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+ ou Maraca+ Família.

Fluminense marca votação para o dia da final da Libertadores

O Estatuto do Fluminense prevê que a eleição precisa ser realizada na segunda quinzena de novembro e em um sábado. Portanto, havia duas opções de datas: dias 22 e 29. Assim, o Tricolor escolheu o dia 29. O clube aguardava a CBF divulgar a tabela detalhada das últimas rodadas do Brasileirão, o que ocorreu nesta última terça-feira (4).

A data escolhida pelo Fluminense, aliás, é a mesma da final da Libertadores. No mesmo dia, Palmeiras e Flamengo vão decidir o título, em Lima, no Peru, a partir das 18h (de Brasília), logo após o término do pleito nas Laranjeiras.