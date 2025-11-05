Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense acende luzes do Maracanã no horário do gol histórico de John Kennedy

Há dois anos, às 19h09 (de Brasília), o atacante marcou o gol do título do Tricolor na Libertadores de 2023
No dia 4 de novembro de 2023, às 19h09, John Kennedy levou o Maracanã à catarse. Cria de Xerém, o atacante marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, na final da Libertadores de 2023. Dessa forma, para celebrar os dois anos da conquista do título mais importante de sua história, o Tricolor acendeu as luzes do estádio no horário do tento histórico.

“Uma boa noite de 4/11 a todos vocês. Nossa casa e nossa gente nunca vão esquecer o que aconteceu às 19h09 daquele dia em 2023. O camisa 9, o minuto 99”, publicou o Fluminense.

Há dois anos, o Fluminense conquistou a Libertadores pela primeira vez em sua história. Com gols de Germán Cano e John Kennedy, o Tricolor venceu o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, em pleno Maracanã. Dessa forma, os tricolores celebram também o fato de ser o único a conquistar a competição na Casa do Inesquecível.

O gol do título, marcado por John Kennedy, aconteceu aos nove minutos da prorrogação. No cronômetro oficial, portanto, era o minuto 99. Tudo isso aconteceu às 19h09 (de Brasília). O jogo teve início às 17h e terminou às 19h41. Dessa forma, pela primeira vez em sua história, o Fluminense conquistou a Libertadores e, de cara, espantou o fantasma do vice de 2008.

