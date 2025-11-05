Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa anuncia nova premiação que será entregue no sorteio da Copa do Mundo

Entidade cria Prêmio da Paz para reconhecer os indivíduos "que trabalham incansavelmente para acabar com conflitos e unir pessoas"
A Fifa anunciou, nesta quarta-feira (5), um novo prêmio a ser entregue no dia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. Trata-se do Prêmio Fifa da Paz, uma premiação para reconhecer ações excepcionais em prol da paz e da união, segundo a Fifa.

“Em um mundo cada vez mais instável e dividido, é essencial reconhecer as contribuições extraordinárias daqueles que trabalham incansavelmente para acabar com conflitos e unir as pessoas em um espírito de paz”, disse o presidente da entidade, Gianni Infantino, em um comunicado.

A premiação ocorrerá anualmente, e a Fifa detalhou brevemente o critério de escolha.

“O prêmio será a indivíduos que, por meio de seu compromisso inabalável e ações especiais, contribuíram para unir pessoas em todo o mundo em paz e, consequentemente, merecem um reconhecimento especial e único”, informou.

A entrega do novo prêmio, portanto, ocorrerá em 5 de dezembro de 2025, durante o sorteio da Copa no Kennedy Center, em Washington D.C. A honraria será entregue pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Quando será o sorteio da Copa do Mundo?

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será no dia 5 de dezembro, em Washington D.C., nos Estados Unidos, às 13h (horário de Brasília). O evento, aliás, ocorrerá no Kennedy Center. Assim, marcará oficialmente o início da contagem regressiva para o torneio que será disputado no Canadá, México e EUA.

Durante a cerimônia, terá a definição dos 12 grupos da fase inicial, com a participação das 48 seleções. Afinal, um aumento significativo em relação ao formato anterior, que contava com 32 países.

