Fifa anuncia nova premiação que será entregue no sorteio da Copa do Mundo

Entidade cria Prêmio da Paz para reconhecer os indivíduos "que trabalham incansavelmente para acabar com conflitos e unir pessoas" / Crédito: Jogada 10

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira (5), um novo prêmio a ser entregue no dia do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. Trata-se do Prêmio Fifa da Paz, uma premiação para reconhecer ações excepcionais em prol da paz e da união, segundo a Fifa. “Em um mundo cada vez mais instável e dividido, é essencial reconhecer as contribuições extraordinárias daqueles que trabalham incansavelmente para acabar com conflitos e unir as pessoas em um espírito de paz”, disse o presidente da entidade, Gianni Infantino, em um comunicado.

A premiação ocorrerá anualmente, e a Fifa detalhou brevemente o critério de escolha. “O prêmio será a indivíduos que, por meio de seu compromisso inabalável e ações especiais, contribuíram para unir pessoas em todo o mundo em paz e, consequentemente, merecem um reconhecimento especial e único”, informou. A entrega do novo prêmio, portanto, ocorrerá em 5 de dezembro de 2025, durante o sorteio da Copa no Kennedy Center, em Washington D.C. A honraria será entregue pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. Quando será o sorteio da Copa do Mundo? O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 será no dia 5 de dezembro, em Washington D.C., nos Estados Unidos, às 13h (horário de Brasília). O evento, aliás, ocorrerá no Kennedy Center. Assim, marcará oficialmente o início da contagem regressiva para o torneio que será disputado no Canadá, México e EUA.