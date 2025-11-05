Ex-Flamengo, Paulo Sousa vira alvo de clube italiano

Português, que está atualmente no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, é um dos cotados para assumir a Atalanta / Crédito: Foto - Alexandre Vidal

Pressionado, o técnico Ivan Jurić tem chance de ser demitido da Atalanta. Afinal, o clube italiano já busca opções e colocou o português Paulo Sousa, ex-Flamengo e atualmente no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, como alvo. A informação é do jornal Corriere dello Sport. Paulo Sousa teve passagem pelo Flamengo em 2022. O técnico disputou 32 partidas, com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. No Brasileirão, o time ocupava a 14ª colocação quando deixou o clube. Além disso, o treinador ficou com dois vice-campeonatos: o Estadual e a Supercopa do Brasil.