Ex-Flamengo, Paulo Sousa vira alvo de clube italiano

Ex-Flamengo, Paulo Sousa vira alvo de clube italianoPortuguês, que está atualmente no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, é um dos cotados para assumir a Atalanta
Pressionado, o técnico Ivan Jurić tem chance de ser demitido da Atalanta. Afinal, o clube italiano já busca opções e colocou o português Paulo Sousa, ex-Flamengo e atualmente no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, como alvo. A informação é do jornal Corriere dello Sport.
Paulo Sousa teve passagem pelo Flamengo em 2022. O técnico disputou 32 partidas, com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. No Brasileirão, o time ocupava a 14ª colocação quando deixou o clube. Além disso, o treinador ficou com dois vice-campeonatos: o Estadual e a Supercopa do Brasil.
Após deixar o Flamengo, o treinador, portanto, assumiu a Salernitana, da Itália, e salvou a equipe do rebaixamento. Após um início ruim na temporada 2023/24, ele saiu do comando. Além de Paulo Sousa, Thiago Motta, que passou recentemente por Bologna e Juventus; e o italiano Raffaele Palladino, ex-Fiorentina, também estão no radar do clube italiano.
A situação da Atalanta, afinal, é delicada. O time de Bérgamo não vence há mais de um mês, desde o triunfo por 2 a 1 sobre o Club Brugge, no dia 30 de setembro, pela segunda rodada da Champions.
