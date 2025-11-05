Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ex-craques de Barcelona e Real Madrid condenam atuação de Vini Jr: “Um pouco decepcionante”

Atacante encontra dificuldades em superar marcadores do Liverpool e tem atuação discreta na derrota do Real Madrid
Vini Jr recebeu críticas dos ex-jogadores Gareth Bale e Thierry Henry com relação a sua performance na derrota do Real Madrid. O Liverpool venceu os Merengues por 1 a 0 em confronto pela quarta rodada da fase de liga da Champions, na última terça-feira (04/11). Os ex-atacantes foram participantes do programa “CBS Studio Golazo”, nos Estados Unidos, e condenaram principalmente as atuações sem criatividade do brasileiro e de Mbappé.

Bale ressaltou que houve a falta de inspiração do camisa 7 nos principais momentos do duelo.

“Acho que foi aquela faísca de que Henry e eu estávamos falando, o fato de não termos visto Mbappé e Vinicius no último terço do campo fazerem um pouco de mágica e trazerem o Real Madrid de volta ao jogo. Foi um pouco decepcionante que naquele último terço do campo realmente não tenha havido aquele tipo de qualidade que se espera dos jogadores do Real Madrid”, argumentou o galês.

O ex-atleta opinou que a solução para os Galácticos seja uma modificação tática.

“É frustrante, acho que eles complicam demais as coisas. Às vezes, eles só precisam tentar testar o zagueiro. Eles são claramente mais rápidos que qualquer outro jogador em campo. Mas acho que talvez eles não façam isso porque não há mais ninguém na área esperando pelos cruzamentos. Talvez eles precisem daquele camisa 9 de referência”, justificou Bale.

Antigo astro francês não poupa Vini Jr

Já Henry considera que faltou objetividade a Vini Jr.

“Você tem uma oportunidade no início, por exemplo, Vinicius teve Conor Bradley sob controle nos primeiros cinco ou sete minutos, e então o deixou respirar. Por que deixá-lo respirar? Continue tentando até que ele leve um cartão amarelo e aí ele não consiga defender da mesma forma, mas isso não aconteceu”, analisou o antigo atacante francês.

