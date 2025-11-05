Ex-craques de Barcelona e Real Madrid condenam atuação de Vini Jr: “Um pouco decepcionante”

Atacante encontra dificuldades em superar marcadores do Liverpool e tem atuação discreta na derrota do Real Madrid / Crédito: Jogada 10

Vini Jr recebeu críticas dos ex-jogadores Gareth Bale e Thierry Henry com relação a sua performance na derrota do Real Madrid. O Liverpool venceu os Merengues por 1 a 0 em confronto pela quarta rodada da fase de liga da Champions, na última terça-feira (04/11). Os ex-atacantes foram participantes do programa “CBS Studio Golazo”, nos Estados Unidos, e condenaram principalmente as atuações sem criatividade do brasileiro e de Mbappé. Bale ressaltou que houve a falta de inspiração do camisa 7 nos principais momentos do duelo.

“Acho que foi aquela faísca de que Henry e eu estávamos falando, o fato de não termos visto Mbappé e Vinicius no último terço do campo fazerem um pouco de mágica e trazerem o Real Madrid de volta ao jogo. Foi um pouco decepcionante que naquele último terço do campo realmente não tenha havido aquele tipo de qualidade que se espera dos jogadores do Real Madrid”, argumentou o galês. O ex-atleta opinou que a solução para os Galácticos seja uma modificação tática. “É frustrante, acho que eles complicam demais as coisas. Às vezes, eles só precisam tentar testar o zagueiro. Eles são claramente mais rápidos que qualquer outro jogador em campo. Mas acho que talvez eles não façam isso porque não há mais ninguém na área esperando pelos cruzamentos. Talvez eles precisem daquele camisa 9 de referência”, justificou Bale.