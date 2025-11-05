Ex-Botafogo, Luís Castro deixa o Al-Wasl após apenas 12 jogos

Treinador português rescindiu em comum acordo com o clube dos Emirados Árabes após somente cinco meses no cargo

“A empresa de futebol chegou a um acordo para rescindir o contrato por mútuo consentimento com o treinador português Luís Castro, desejando-lhe sucesso em seus projetos futuros”, escreveu o clube dos Emirados Árabes em suas redes sociais.

Ex-treinador do Botafogo, Luís Castro não é mais treinador do Al-Wasl, dos Emirados Árabes. O clube anunciou nesta quarta-feira (5) a rescisão de contrato após apenas cinco meses. Aliás, revelou ainda que a saída ocorreu em comum acordo entre as partes.

Luís Castro chegou ao Al-Wasl em junho de 2025, nove meses após deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita e que tem Cristiano Ronaldo como grande astro. Neste período, o treinador português disputou apenas 12 jogos, com sete vitórias, quatro empates e uma derrota.

Dessa maneira, o treinador deixa a equipe na quarta colocação do campeonato nacional. Além disso, o time está na liderança do Grupo A da Liga dos Campeões Dois (segunda divisão do continente asiático) e nas quartas de final da Copa da Liga dos Emirados.

No entanto, Luís Castro caiu nas oitavas de final da Copa do Presidente. Na ocasião, o Al-Wasl empatou em 2 a 2 com o Dibba Al Fujairah, mas perdeu nos pênaltis por 6 a 5.