Escalação do Fluminense: Zubeldía promove retornos e faz teste no ataque

Escalação do Fluminense: Zubeldía promove retornos e faz teste no ataqueTricolor pode ter mudanças no setor ofensivo para partida contra o Mirassol, nesta quinta-feira (6), pelo Campeonato Brasileiro
O Fluminense conta com retornos importantes para a partida contra o Mirassol, nesta quinta-feira (6), às 19h30, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o zagueiro Thiago Silva, do lateral-direito Samuel Xavier e do meia Lucho Acosta voltam ao time titular. Além disso, o técnico Luis Zubeldía fez teste no ataque ao iniciar com Keno. A informação é do “ge”.
Por conta da baixa efetividade e produção dos atacantes, Zubeldía fez testes no setor. O treinador chegou a colocar Keno como titular em uma das atividades no lugar de Kevin Serna, que teve queda de rendimento nos últimos jogos. O comandante, porém, só vai definir a escalação no dia da partida.
Ainda no setor ofensivo, John Kennedy segue como titular, já que Germán Cano se recupera de uma entorse no joelho direito. Além disso, o volante Bernal volta após suspensão automática. Por sua vez, o zagueiro Ignácio é o único novo desfalque para o confronto. Ele, afinal, foi expulso contra o Ceará.
A provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Keno), Canobbio e John Kennedy.
Por fim, o Fluminense ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. O time tenta manter o 100% de aproveitamento como mandante desde a chegada de Zubeldía e ainda sonha com vaga na Libertadores do ano que vem.