Escalação do Fluminense: Zubeldía promove retornos e faz teste no ataque

Tricolor pode ter mudanças no setor ofensivo para partida contra o Mirassol, nesta quinta-feira (6), pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Fluminense conta com retornos importantes para a partida contra o Mirassol, nesta quinta-feira (6), às 19h30, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o zagueiro Thiago Silva, do lateral-direito Samuel Xavier e do meia Lucho Acosta voltam ao time titular. Além disso, o técnico Luis Zubeldía fez teste no ataque ao iniciar com Keno. A informação é do “ge”. Por conta da baixa efetividade e produção dos atacantes, Zubeldía fez testes no setor. O treinador chegou a colocar Keno como titular em uma das atividades no lugar de Kevin Serna, que teve queda de rendimento nos últimos jogos. O comandante, porém, só vai definir a escalação no dia da partida.