Em jogaço, Barcelona busca empate e coloca “água no chopp” do Brugge na Champions

Com o resultado, o Brugge fica na 22ª posição, com quatro pontos. O Barcelona, por sua vez, está na 11ª colocação, com sete pontos. Ambos na zona de classificação para os playoffs da Champions. Agora, os times só voltam a campo pela Champions no fim de novembro. No dia 25, o Barça visita o Chelsea, no Stamford Bridge. Do outro lado, o Azul-Preto vai ao José Alvalade jogar contra o Sporting, no dia 26, quarta-feira.

Na terra da cerveja, Club Brugge e Barcelona fizeram um jogaço recheado de circunstâncias e empataram por 3 a 3, nesta quarta-feira (5), no Jan Breydel Stadium, na Bélgica, pela quarta rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Os belgas ficaram sempre à frente do placar, mas cederam o empate ao Barcelona, que colocou “água no chopp” dos mandantes. Forbs marcou duas vezes e Tresoldi anotaram para o Azul-Preto, enquanto Ferran, Lamine Yamal e Tzolis, contra, fizeram para os espanhóis. Uma partida histórica na competição.

Como foi o empate de Clube Brugge e Barcelona

Um primeiro tempo interessante e de muita intensidades dos times. Logo aos cinco minutos, Forbs avançou com liberdade e tocou para Tresoldi abrir o placar para o Brugge. No entanto, não deu nem tempo de comemorar o gol direito. Aos sete minutos, o Barça encaixou um contra-ataque. Fermín cruzou na área para Ferran deixar tudo igual. Depois disso, os catalães começaram a pressionar e ditar o ritmo do jogo. No entanto, os belgas conseguiram recuperar uma bola na defesa e puxaram um contra-ataque fatal. Forbs fez tabela com Tzolis e recebeu sozinho para balançar as redes. Na sequência, os espanhóis seguiram com a posse de bola, porém com pouca criatividade. Os mandantes, por sua vez, se fecharam e garantiram a vitória parcial.

A tônica da segunda etapa seguiu da mesma maneira. Lamine Yamal e Eric García tiveram grandes oportunidades no início de jogo. De tanto insistir, achou o tento. Em grande jogada, Yamal, que driblou a zaga e tabelou com Fermín, bateu no cantinho do goleiro para empatar. No entanto, o Brugge não se abateu. Forbs aproveitou a falha da linha do Barça, recebeu em profundidade de Vanaken e bateu de cavadinha para deixar os belgas na frente do placar.

Nos minutos finais, o time Hansi Flick seguiu com a mesma postura de manter a posse de bola e ficar no campo de ataque. E, mais uma vez, o Barça achou o gol de empate. Yamal tentou o cruzamento na área, e Tzolis desviou contra o próprio patrimônio. A partida ainda guardou emoção nos acréscimos. Vermant tirou a bola de Szczesny na área e balançou as redes. Porém, após análise do VAR, o árbitrou anulou o que seria o gol da vitória.