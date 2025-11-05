E Ganso? Saiba como está a recuperação do camisa 10 do Fluminense

Meia deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida diante do Corinthians, no dia 13 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O torcedor do Fluminense ainda se pergunta onde está Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 das Laranjeiras segue em recuperação da panturrilha esquerda, no CT Carlos Castilho, e está próximo de completar oito semanas sem atuar pelo Tricolor. O meia, aliás, não chegou a jogar com o técnico Luis Zubeldía. Ganso deixou o campo no primeiro tempo da partida diante do Corinthians, no dia 13 de setembro. Três dias depois, o Fluminense informou que o camisa 10 realizou exames que detectaram uma lesão grau 2 na panturrilha. O clube estimou que a recuperação seria de quatro a seis semanas.