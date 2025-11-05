E Ganso? Saiba como está a recuperação do camisa 10 do Fluminense

E Ganso? Saiba como está a recuperação do camisa 10 do FluminenseMeia deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida diante do Corinthians, no dia 13 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro
O torcedor do Fluminense ainda se pergunta onde está Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 das Laranjeiras segue em recuperação da panturrilha esquerda, no CT Carlos Castilho, e está próximo de completar oito semanas sem atuar pelo Tricolor. O meia, aliás, não chegou a jogar com o técnico Luis Zubeldía.
Ganso deixou o campo no primeiro tempo da partida diante do Corinthians, no dia 13 de setembro. Três dias depois, o Fluminense informou que o camisa 10 realizou exames que detectaram uma lesão grau 2 na panturrilha. O clube estimou que a recuperação seria de quatro a seis semanas.
Diante disso, Paulo Henrique Ganso segue em fase de transição para retornar aos treinos com o grupo. No entanto, ele ainda não foi liberado pelo departamento médico para participar integralmente das atividades com o restante do elenco. Assim, ele não deve jogar contra o Mirassol, nesta quinta-feira. O clube também não divulgou fotos do jogador em treino com o grupo.
O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (6), contra o Mirassol, às 19h30, no Maracanã. Para este jogo, Luis Zubeldía contará com o retorno de Lucho Acosta, que cumpriu suspensão na última rodada. Assim como Ganso, Germán Cano deve continuar fora por conta de uma entorse no joelho direito.
