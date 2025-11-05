Dorival detona arbitragem em derrota do Corinthians: ”Roubando o protagonismo”

Técnico contesta expulsões, critica a falta de critério de Edina Alves e diz que o debate sobre erros tem ofuscado o futebol no Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior deixou o gramado em Bragança Paulista bastante irritado após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o RB Bragantino, na noite desta quarta-feira (05/11), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador reclamou duramente da atuação da árbitra Edina Alves Batista, responsável por expulsar José Martínez e Charles, e apontou falta de critério nas decisões tomadas durante a partida. “A arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas. Não existe critério na mesma partida, isso dificulta para muitas equipes, não só para o Corinthians. O Corinthians deixou pontos pelo caminho justamente por essa falta de critério. Foi impressionante o que acompanhamos. Vamos fazer o quê? Na próxima semana é o Bragantino que será prejudicado, depois o Palmeiras, o Santos… A gente não cobra nada além de critérios, é muito simples”, disparou o treinador em entrevista coletiva.

“Não dá mais para aceitar, você tira o foco do principal, que é o futebol. Nós só estamos discutindo arbitragem ao longo de todo o ano, é terrível para todo mundo. Temos que fazer algo para melhorar, senão vamos ficar lamentando a todo instante”, completou. Expulsão injusta? Além disso, o técnico considerou injusta a expulsão de Martínez, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 14 minutos do segundo tempo, após uma disputa na área com o zagueiro Gustavo Marques. Dorival comparou a decisão com um lance anterior semelhante, no qual a árbitra apenas orientou os jogadores. “Em um lance semelhante, ela (Edina) parou quando era um escanteio a nosso favor e orientou os jogadores a respeito de estarem se agarrando. Imediatamente depois, ela saca o cartão amarelo. Qual foi o critério? Qual é o correto? Ela orientar ou tomar a atitude que teve? Estamos caminhando assim, isso já faz parte do nosso dia a dia. Sinto que foi lamentável o que aconteceu hoje. Devíamos ter uma arbitragem segura, a partida era muito importante para as duas equipes”, criticou. Dorival explica substituições no Corinthians Apesar das queixas, Dorival também analisou o desempenho do time e explicou a substituição de Raniele, que deixou o campo ainda no primeiro tempo com dores na coxa direita.

“Não queria quebrar o que vínhamos fazendo, estávamos estabilizados. A partida anterior foi assim, com o Fabrizio (Angileri) como terceiro homem, ele foi muito bem. A opção foi por manter o que a equipe vinha realizando”, explicou o técnico. Por fim, o comandante reconheceu o mérito do Bragantino. Contudo, lamentou que, na visão dele, a arbitragem tenha atrapalhado o desenvolvimento natural da partida. “Com relação ao jogo em si, foi um jogo disputado. Infelizmente, com a falta de critérios, muitos lances passaram despercebidos. Isso dificultou um desenvolvimento maior da partida. Não tiro os méritos do Bragantino, mas acredito que o Corinthians merecia um resultado melhor”, concluiu.