Diniz mira G7 com o Vasco, mas precisa encerrar escrita contra o Botafogo

Treinador vascaíno não vence o Glorioso há nove jogos e apenas a vitória interessa para o Cruz-Maltino se manter vivo na briga por Libertadores

Em 16 confrontos como técnico diante do Botafogo, Diniz perdeu 10, empatou quatro e venceu apenas dois jogos – o último em junho de 2022. Desde então, são nove partidas de invencibilidade do Glorioso, sendo seis derrotas e três empates do treinador, todas em clássicos comandando Fluminense e Vasco.

O técnico Fernando Diniz terá, nesta quarta-feira (5), mais uma oportunidade para encerrar um incômodo jejum diante do Botafogo. Dessa forma, o último clássico do Vasco no Brasileirão ganha um peso especial para o treinador, que tenta voltar a vencer o rival alvinegro após uma longa sequência negativa.

Apesar do tabu, o momento recente inspira confiança. No último clássico, o Vasco venceu o Fluminense, marcando assim a primeira vitória de Diniz sob o comando do Cruz-Maltino, contra rivais do Rio. O resultado trouxe alívio e amenizou o histórico negativo sobre o treinador.

Além de ser um clássico, o duelo carrega uma importância muito grande para o Vasco. Em caso de vitória, o Cruz-Maltino, que é o nono colocado com 42 pontos, encurta a distância para o Botafogo para apenas três, e segue vivo por uma vaga no G7, tendo em vista que o Glorioso é o sexto colocado.

Assim, a partida do Nilton Santos vai além de mais um clássico. O jogo representa a chance de Diniz encerrar um jejum incômodo, reforçar sua autoridade no comando do Vasco e provar que a classificação diante do Glorioso na Copa do Brasil não foi por acaso.