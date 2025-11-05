Diniz diz que placar refletiu o jogo e admite culpa em revés do Vasco: “Não tivemos chance”

“A qualquer momento eles podem jogar juntos. Não tomamos o gol só pela ausência do Hugo Moura. O time não vive só de sustentação. O jogador da posição é o Tchê Tchê. Nada impede de jogar Barros e Hugo juntos. Contra o Fortaleza, o Hugo foi expulso, o Tchê Tchê jogou bem e tivemos sustentação com um a menos. Se for só botar os dois, vamos resolver o problema. Hoje abrimos o meio de campo”, explicou.

“Identificamos o jogo do Botafogo. É um estilo diferente com o novo treinador. Tem muito jogo pelo corredor central. A ideia era fechar o centro. Tomamos muita bola por dentro, tivemos que correr para trás. Assim, o time estava lento para se articular. Nada impede de usar Barros e Hugo. O Tchê Tchê estava muito bem antes da lesão. O Barros entrou muito bem. O Hugo vinha muito bem. Se ele não tivesse sido expulso, talvez fosse a dupla ainda. Vamos ganhar mais sustentação. Mas se não criarmos e estarmos sem celeridade, vão culpar o Hugo. Contra o Fluminense, também tivemos sustentação. Uma peça só e achar uma coisa fácil. Não foi só por isso que o time não teve”, concluiu.