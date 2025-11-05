Diniz diz que placar refletiu o jogo e admite culpa em revés do Vasco: “Não tivemos chance”Treinador reconhece que Cruz-Maltino foi dominado pelo Botafogo em boa parte do jogo e que teve uma "vitória inquestionável"
No último Clássico da Amizade de 2025, o Vasco não teve uma boa atuação e viu o Botafogo dominar a partida desde o início. Assim, a equipe da Colina conheceu sua segunda derrota consecutiva, ao perder por 3 a 0 no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz admitiu que o adversário foi dominante em grande parte do jogo e reconheceu que teve culpa no fraco desempenho.
“O placar de 3 a 0 refletiu o que foi o jogo. Tirando os minutos iniciais do jogo, que tivemos o controle sem agredir muito, o Botafogo foi dominante. Marcamos mal e jogamos mal. Sou o grande responsável por isso. Não tivemos chance de ganhar. Eles criaram mais, marcaram melhor, fizeram mais faltas. Foi uma vitória meio inquestionável”, disse.
Estratégia e mudanças no meio-campo
Na volta do intervalo, o comandante cruz-maltino voltou a escalar Matheus França como volante, mais recuado. Nesse sentido, da mesma forma que ocorreu contra o São Paulo, o jogador não entrou bem no setor, e a equipe foi vazada na etapa final.
“A qualquer momento eles podem jogar juntos. Não tomamos o gol só pela ausência do Hugo Moura. O time não vive só de sustentação. O jogador da posição é o Tchê Tchê. Nada impede de jogar Barros e Hugo juntos. Contra o Fortaleza, o Hugo foi expulso, o Tchê Tchê jogou bem e tivemos sustentação com um a menos. Se for só botar os dois, vamos resolver o problema. Hoje abrimos o meio de campo”, explicou.
“Identificamos o jogo do Botafogo. É um estilo diferente com o novo treinador. Tem muito jogo pelo corredor central. A ideia era fechar o centro. Tomamos muita bola por dentro, tivemos que correr para trás. Assim, o time estava lento para se articular. Nada impede de usar Barros e Hugo. O Tchê Tchê estava muito bem antes da lesão. O Barros entrou muito bem. O Hugo vinha muito bem. Se ele não tivesse sido expulso, talvez fosse a dupla ainda. Vamos ganhar mais sustentação. Mas se não criarmos e estarmos sem celeridade, vão culpar o Hugo. Contra o Fluminense, também tivemos sustentação. Uma peça só e achar uma coisa fácil. Não foi só por isso que o time não teve”, concluiu.
Por fim, o time da Colina conheceu sua segunda derrota consecutiva e estacionou nos 42 pontos, agora na nona colocação. Dessa forma, na próxima rodada, o Cruz-Maltino mede forças com o Juventude, no sábado (8), às 18h (de Brasília), em São Januário.
