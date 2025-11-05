Deputados do PT e PL pretendem homenagear o Flamengo

Políticos do PL apresentam pedidos para realização de cerimônia em alusão aos 130 anos do Rubro-Negro. Deputado do PT entrega projeto de lei

Portanto, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e o deputado Hélio Negão, do mesmo partido, entregaram pedido para que haja uma comemoração pelo aniversário do Flamengo. No planejamento, a intenção é de que o evento ocorra no dia 13 de novembro, exatamente no dia em que o clube alcançará os 130 anos de fundação.

Deputados do PT e do PL, partidos de Lula e Bolsonaro, respectivamente, planejam fazer homenagens ao Flamengo. Os políticos que integram a mesma legenda do ex-presidente entregaram um pedido para a realização de uma comemoração em alusão aos 130 anos do Rubro-Negro. Já o deputado do PT estruturou e recomendou um projeto de lei.

Os responsáveis pela iniciativa apontam a importância histórica e esportiva do Rubro-Negro, fundado em 1895, no Rio do Janeiro. A alegação ressalta que atualmente o clube ocupa o posto de uma das maiores entidades esportivas do Brasil.

O texto da proposta cita que a homenagem deseja oferecer reconhecimento da história do Flamengo e sua relevância no esporte brasileiro. Aliás, o ofício também frisa a influência social que o Rubro-Negro exerce. Além da influência da sua torcida, à qual tem a reputação de ser uma das maiores do planeta.

A respeito do deputado Dimas Gadelha, do PT, a sua pretensão ao sugerir projeto de lei é a criação do “Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro”, com comemoração anual no dia 13 de outubro. A data tem como referência o Mundial Interclubes de 1981, que ocorreu em Tóquio, e o Flamengo conquistou o título ao vencer o Liverpool.

Flamengo recepciona príncipe William

O príncipe William esteve no Maracanã na última segunda-feira (03/11) para participar de um evento voltado a temas ambientais. Além do diretor-presidente do estádio, Severiano Braga, o Flamengo foi representado pelo seu presidente Luiz Eduardo Baptista. Também marcou presença o vice-presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro.